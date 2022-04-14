快訊

與快篩陽性記者出席同場記者會 侯友宜快篩結果出爐

LPGA／樂天錦標賽首輪 李旻69桿與前球后並列第11

中央社 / 夏威夷13日綜合外電報導
李旻。 美聯社
李旻。 美聯社

美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）樂天錦標賽今天在夏威夷進行首輪賽事，澳洲選手葛林打出低於標準桿6桿的66桿暫居領先，台灣好手李旻以69桿與前球后高寶璟並列第11名。

法新社報導，美國夏威夷歐胡島（Oahu Island）霍卡雷鄉村俱樂部（Hoakalei Country Club）今天受到強風吹襲，25歲的葛林（Hannah Green）仍克服天候困難抓8鳥、吞2柏忌而暫時居首。

有5位選手打出低於標準桿5桿的67桿，並列第2名緊追葛林，包括英格蘭的夏朵芙（Jodi EwartShadoff）、南韓的金孝周、印度的阿修克（AditiAshok）、蘇格蘭的德萊伯格（Gemma Dryburgh）和美國的艾莉森．李（Alison Lee）。

路透社報導，美國女將傑克森（Janie Jackson）、墨西哥的羅培茲（Gaby Lopez）、南韓的姜海智和澳洲的坎普（Sarah Kemp）都是68桿，暫時並列第7名。

紐西蘭籍的衛冕者、前世界球后高寶璟與我國好手李旻都打出69桿，暫時並列第11名。

世界排名第31的葛林表示：「我覺得自己打得很好。我記不得把小白球送上果嶺多少次，但所有的球都打到我想要的位置。我已經有一段時間沒有如此好的狀況了。」

除了李旻，台灣還有7位女將參與賽事，程思嘉和侯羽桑繳出71桿並列第26名，盧曉晴打出標準桿72桿並列第49名，徐薇淩繳出73桿並列第63名，彭婕、錢珮芸、侯羽薔分別打出74、75、76桿，分別暫列第73、96、112名。

李旻 高寶璟 高爾夫

延伸閱讀

LPGA／雪佛龍錦標賽第3輪 徐薇淩暫時並列第26

LPGA／雪佛龍錦標賽次輪 徐薇淩回升並列20名

LPGA／首場年度大滿貫雪佛龍錦標賽 李旻71桿並列27

網球／震撼彈！現任球后芭蒂無預警宣布退休

相關新聞

拳擊／替哥哥出氣！克里斯洛克弟弟向威爾史密斯下戰帖

好萊塢男星威爾史密斯（Will Smith）於奧斯卡頒獎典禮上對克里斯洛克（Chris Rock）的驚天一巴掌，讓他面臨10年內不得參與奧斯卡的處分。不過，克里斯洛克的弟弟肯尼洛克（Kenny Rock）還沒氣消，近日接受外媒訪問時他表示想在6月份的拳擊賽事與威爾史密斯「單挑」，替哥哥復仇。

國訓中心變身夜店辦選拔 霹靂舞亞運國手出爐

絢麗燈光加上動感十足的音樂，國訓中心大禮堂今天變身成夜店，舉辦霹靂舞亞運國手選拔賽，最終男子組由孫振、羅國銓出線，女子組...

網球／化身瑞士觀光大使 費德勒合體安海瑟薇顏值爆表

力拚今年回歸賽場的「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）近日多了新的身分，那就是擔任瑞士觀光旅遊大使，他還貼出與好萊塢女星安海瑟薇（Anne Hathaway）合拍的廣告，聯手宣傳瑞士得天獨厚的自然美景。

全中運／加強防疫提配套 體育署：不會停辦

111年全國中等學校運動會本周六開幕，部分運動種類及項目已開始進行比賽，因國內本土疫情升溫，已有超過百名取得全中運資格的...

高球／一代名將呂良煥告別人世 享褒揚令及國旗最高致敬

一代高爾夫名將呂良煥於3月15日辭世，今(4/14)舉行告別式，國內各界人士雲集，恭送這位一生奉獻高爾夫、為國爭光的球王最後一程。 總統蔡英文、副總統賴清德均送花致意，總統府秘書長李大維代表總統頒發

歐冠盃／曼城、利物浦出線 4強英超對決西甲

歐冠8強賽第二輪全部結束，歐冠4強對陣形勢也已經出爐。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。