全中運／加強防疫提配套 體育署：不會停辦

111年全國中等學校運動會本周六開幕，部分運動種類及項目已開始進行比賽，因國內本土疫情升溫，已有超過百名取得全中運資格的學生因防疫規定無法參賽，教育部體育署表示，將配合疫情滾動式調整應變方案，暫時沒有停辦選項。

111全中運賽事為符合中央流行疫情指揮中心規定，依據全中運執委會公告「嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）」防疫流程與防護措施處理原則，所有符合居家隔離、居家檢疫、加強自主健康管理、自主健康管理未解除者，一律不得參與全中運賽事，已有超過100位選手因此請假。

體育署今天早上才宣布，針對符合情形的參賽選手，全中運執委會將發給「參賽資格證明」，證明其已達全中運參賽資格，具有參賽實力，但因配合相關防疫政策致無法參賽，已研議針對受疫情影響無法參賽的考生，規畫以「參賽資格證明」及一年內全國性賽事成績替代111全中運競賽成績，做為申請甄試的替代資格，後續將依程序公告替代的全國性賽事。

體育署表示，今年狀況和109全中運不同，賽事仍照常舉行，且已有選手之夜延期、賽事不開放觀眾等因應措施，暫沒有停辦打算。

體育署為表揚推展學校體育的「學校體育傳炬獎」，獎項包括團體獎項、個人獎項和特別獎項，目前申請和推薦作業也已展開，洪志昌歡迎學校及機關團體、老師及教練踴躍申請。

教育部體育署學校體育組組長蔡忠益提到，菁英獎是以競技選手為主的獎項，推手獎表彰贊助單位和團體，傳炬獎從基層出發，「申請方式雙軌進行，地方可透過縣市政府報名申請，大專校院或是附屬的公私立學校，可直接和委辦單位大專體總申請。」