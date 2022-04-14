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全國身心障礙國民運動會 新竹縣代表隊勇奪11金破紀錄

聯合報 / 記者巫靜婷／新竹即時報導
2022年全國身心障礙國民運動會甫落幕，新竹縣代表隊再創紀錄，共奪下11面金牌、1面銀牌、4面銅牌。 圖／新竹縣政府提供
2022年全國身心障礙國民運動會甫落幕，新竹縣代表隊再創紀錄，共奪下11面金牌、1面銀牌、4面銅牌。 圖／新竹縣政府提供

2022全國身心障礙國民運動會甫落幕，新竹縣代表隊傳捷報，今年總共獲得11面金牌、1面銀牌、4面銅牌，共計16面獎牌，其中屬於特殊奧運項目就有10金、1銀、3銅，再創新竹縣參加身心障礙國民運動會以來的最佳成績，為新竹縣爭光。

新竹縣今年派出88人角逐全國身心障礙國民運動會田徑、游泳、保齡球、特奧滾球、射擊等項目，教育局指出，特奧聯隊由多校教師共同培訓選手，共奪得輪鞋競速4金、滾球3金、特奧籃球3金，在羽球、桌球也各拿下1金，其中在聽障男子組桌球單打賽中，勇奪金牌的王顗翔已是二度奪金，同時也是國手身分，實力堅強。

代表隊教練團之一的新豐國中組長羅盛堉表示，特奧選手與一般生不同，技巧均要反覆練習，並教導競爭的概念，有參與輪鞋競速的選手歷經一年的訓練，才懂得要往終點方向前進，且要注意不能壓線或切西瓜，須以耐性、正向方式反覆鼓勵，讓選手清楚認知到自己進步等。今年受到疫情影響，部分學校選手無法參與，新竹縣代表隊亦有成員因被匡列無法參賽，不過在訓練過程中，都能見到選手的成長與努力。

教育局長楊郡慈表示，對於身心障礙的朋友而言，能夠出門挑戰運動競賽實屬相當不容易的事情，希望藉由競賽，讓選手及其家庭擁有持續不斷的機會得以發展體適能，表現勇氣，感受歡樂的經驗，更透過運動挑戰獲致正面自我形象的提升、更多的自信、運動技巧、身體的健康以及來自社會與家庭的支持。

2022年全國身心障礙國民運動會甫落幕，新竹縣在特奧滾球、特奧輪鞋項目獲得多項金牌。圖／新竹縣政府提供
2022年全國身心障礙國民運動會甫落幕，新竹縣在特奧滾球、特奧輪鞋項目獲得多項金牌。圖／新竹縣政府提供

具有國手身分的王顗翔（中），勇奪聽障男子組桌球單打賽金牌。 圖／新竹縣政府提供
具有國手身分的王顗翔（中），勇奪聽障男子組桌球單打賽金牌。 圖／新竹縣政府提供

特奧男子組特奧籃球三人制團體賽，新竹縣代表隊（藍衣者）獲得金牌。 圖／新竹縣政府提供
特奧男子組特奧籃球三人制團體賽，新竹縣代表隊（藍衣者）獲得金牌。 圖／新竹縣政府提供

楊鵬參加特奧男子組特奧輪鞋競速100公尺第二組，獲得金牌。 圖／新竹縣政府提供
楊鵬參加特奧男子組特奧輪鞋競速100公尺第二組，獲得金牌。 圖／新竹縣政府提供

新竹縣代表隊（藍球衣）在特奧女子組特奧籃球三人制團體賽金牌。 圖／新竹縣政府提供
新竹縣代表隊（藍球衣）在特奧女子組特奧籃球三人制團體賽金牌。 圖／新竹縣政府提供

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