全中運／上百選手因疫情無法參賽 升學配套出爐

111年全國中等學校運動會本周六開幕，部分運動種類及項目已開始進行比賽，因國內本土疫情升溫，已有超過百名取得全中運資格的學生因防疫規定無法參賽，教育部體育署今宣布，將朝專案方案提供甄試補救措施，以維護考生權益。

體育署表示，111全中運賽事為符合中央流行疫情指揮中心規定，依據全中運執委會公告「嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）」防疫流程與防護措施處理原則，所有符合居家隔離、居家檢疫、加強自主健康管理、自主健康管理未解除者，一律不得參與全中運賽事；針對符合情形的參賽選手，全中運執委會將發給「參賽資格證明」，證明其已達全中運參賽資格，具有參賽實力，但因配合相關防疫政策致無法參賽。

體育署表示，考量未能參賽學生為參與全中運長期勤練，但賽前因確診或受防疫政策規定無法比賽，已研議針對受疫情影響無法參賽的考生，規劃以「參賽資格證明」及一年內全國性賽事成績替代111全中運競賽成績，做為申請甄試的替代資格，後續將依程序公告替代的全國性賽事。

體育署補充，考量本次疫情變化及試務公平原則，並兼顧其他考生參與甄試分發權益，專案所衍生的外加名額，不占原甄試分發之招生名額。

依中等以上學校運動成績優良學生升學輔導辦法第3條所定的升學方式，包含甄審、甄試及單獨招生，其中以單獨招生所占名額比例最高，教育部體育署也提醒符合運動成績優良條件的學生，依照個人興趣、專長及生涯規劃選擇最適合的升學管道。

教育部體育署表示，將持續關注疫情變化，與運動成績優良學生升學輔導委員會共同規劃符合招生公平性與防疫需求的應變方案，並依疫情指揮中心相關指示及規定，滾動式調整應變方案。