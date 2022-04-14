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自由車／馮俊凱勁裝現身歐陸賽場 完成領騎任務

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
我國自由車一哥馮俊凱在比利時布拉班特之箭完成領騎工作。圖／Sprint Cycling提供
我國自由車一哥馮俊凱在比利時布拉班特之箭完成領騎工作。圖／Sprint Cycling提供

第62屆比利布拉班特之箭（De Brabantse Pijl），我國自由車一哥馮俊凱名列巴林勝利車隊的7人名單，完成環花東兩日賽後，他隨即搭上長程班機，迎接個人2022賽季的歐陸首發。

經過一整天的漫長飛行，剛抵達比利時的馮俊凱，馬上回到車隊安排的崗位：「落地開戰本來就是職業選手要適應，雖然身體還在時差中，但是我沒想這麼多，只專注在我的比賽。」

以魯汶和奧綱賴澤為起終點，總里程205公里的布拉班特之箭，共設置多達25座坡段，總爬升突破2000公尺，不僅路線難度高，雨勢更增添了賽道的溼滑，如同賽前所設定，馮俊凱的任務以賽程前半段為主：「今天的工作主要在進入繞圈前，確保車隊主力成員在好的位置。主要在賽程的前中段（約85～120公里處），在主集團參與領騎的工作。」

戴上專屬的冠軍配色，騎上獨一無二的冠軍戰馬，馮俊凱全套裝備終於到齊，也成為這場高階單日賽非常吸睛的看點所在，他也特別在賽後受訪時，感謝贊助品牌的支持。

在巴林勝利的團隊方面，特恩斯（Dylan Teuns）延續今年古典賽的火力，繼續在布拉班特之箭展現競爭力，即便在賽程關鍵處發生破胎，地主好手依舊能以第8名的成績完賽，「非常可惜，但狀態依舊維持得相當不錯，我希望能保持這個水準。」特恩斯預計將持續在瓦隆之箭和列日-巴斯通-列日擔任要角。

馮俊凱 布拉 比利

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