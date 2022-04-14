賽事心得／全女子香香鐵人賽 面對恐懼仍堅持完賽

開始玩三鐵後，就一直很期待這場全女子鐵人賽事，除了參賽者都是女生又香又溫柔(?)之外，游泳開始採rolling start（分組下水）也是吸引我的點之一！

很容易緊張的我，通常都會在比賽前一週就開始很緊張，嚴重的可能好幾週前想到就會心跳加速，最緊張的點就是在游泳賽段的開始點，但是因為這場游泳下水方式採rolling start，不會一大群人一起跳下水在水下拳打腳踢，所以也減少了一些緊張的情緒，直到賽前一天才開始緊張。心想著最近都有持續在練習，在泳池的表現也都算不錯，游泳部分沒進步的話至少也可以維持，表面上看起來平靜許多，但是其實心率從早就降不下來。跟著一起參賽的夥伴站在同一排，一起下水後，只做了一個韻律呼吸就出發了，從後面看到隊友的三鐵衣，想說一路穩穩地跟著就好，但是不知道是太久沒游活水湖還是真的太緊張，沒有爆衝也沒有過度用力衝刺，出發幾分鐘後開始出現喘不過氣、吸不到氣、一直喝水的情況，每喝一口水心就開始慌，但是又告訴自己不能停！

幾分鐘後真的覺得自己快不行了，連游蛙式都沒有辦法放鬆，於是我直接在原地踩水立泳著，開始左右找尋可以幫助我的人，眼看左手邊靠近湖中間的救生員眼神往起點看，右手邊Sam教練跟其他夥伴持續往前走看著其他戰友游泳，身體實在是沉到不行，但一直告訴自己要冷靜，此時我已經無法控制我的喘息聲，吸氣吐氣都越來越大聲「教練！！！」我用盡全身的力氣向前大喊，轉頭看左手邊的救生員還是沒有發現我（可能視線問題）右前方的教練跟朋友聽到後，趕緊向後方的水上救生員大喊求救那時我真的覺得好像被世界遺棄了，我真的好害怕。「教練！！！」

第二聲伴隨著眼淚一起喊出，不知道什麼時候才會被看到，當下我真的是被恐懼環繞而且無助，我知道我會沒事但是真的好害怕，看著大家慢慢的向前游，我卻什麼都做不了過了一陣子終於被發現，SUP教練從後方滑了過來讓我趴在上面休息，喘了一下大概一分鐘做了韻律呼吸後，再出發，大概划了幾下手，沒想到我呼吸還是沒有調整好，再次在水中踩水、把脖子向後仰讓自己吸得到空氣，同一艘SUP教練再次從後方滑來並對我說「好了你不要游了，你這樣根本游不完，你看前面很遠還要折返，我帶你回岸上」。

聽到這我心都涼了，直接在我崩潰的情緒再補一刀，我以為我要被取消資格眼淚真的快掉出來「拜託不要！我真的可以，拜託讓我繼續，我只要再休息一下就好」我試著讓自己再冷靜一點，抓著SUP坐著韻律呼吸，然後再次出發。但是，我發現我還是不行，還是好不舒服。這是我第一次覺得自己真的要無法完賽，絕望真的到的頂點。

在岸邊的Sam知道我狀況不對馬上叫我往岸邊游，到了踩的到地的地方，我的吸吐聲依舊很大聲，雙手也抖到不行，Sam開始跟我說話叫我韻律呼吸多次一點、氣吐長一點，當下我跟著做但是心裡還是好慌好害怕，尤其看著大家陸續從我身邊往前游而自己卻什麼都不能做的時候，抬手看手錶後更崩潰，Sam大喊並抓著我的頭叫我不要看不要管時間，先把呼吸調好，試著讓自己冷靜下來後，把呼吸放慢，才終於順利出發，且沒有停下的完成游泳賽段。

其實關於這件事在游泳的過程中我一直很自責也很失望，有好幾次回想到剛剛那可怕的瞬間，真的都好想哭也好無力，但是只能不段告訴自己「我可以！」「快到了！」我是很愛玩水也會游泳、潛水、衝浪，也有多次在開放水域的經驗，也不怕踩不到地的開放水域，但這是我第一次感到如此的害怕，即使是在已經游過好幾次的活水湖，過度緊張還是讓我無法順利游開，即使事前做了萬全的準備，在下水的當下那個心態沒有調整好，都會阻擾前進。

大家都會在網路上分享光榮美好的一面，其實我也在想我到底要不要把這段故事分享出來，我希望想要嘗試三鐵的朋友，可以因為我的分享而更有勇氣去突破自己，但是我也擔心會有人看完這樣的真實情況，而害怕參加最後還是決定分享出來，是想讓大家知道， 即使我不是第一次參賽，即使我不怕水會游泳，即使我都有保持運動習慣，在比賽中，各種情況都有可能發生，持續的訓練還有經驗的累積是唯一的解決辦法。-在比完賽隔天，到活水湖陪著參加70.3的夥伴們下水，沒想到我看到活水湖還是會想起這份恐懼跟緊張，想到當下的感覺眼淚還是會充滿眼眶，即使是現在回想著並打字出來也是，對於這個陰影我想我還有一段路要走、要面對直到戰勝恐懼的那天，我一定會很開心的跟你們說！但在這之前，我也會繼續練習、訓練，並記錄著，希望你們也能陪著我一起待續。

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