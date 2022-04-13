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參戰安塔利亞射箭世界盃 台灣射箭隊要搞小圈圈

中央社 / 台北13日電

去年東京奧運「不完美」經驗，讓台灣射箭代表隊無畏疫情肆虐風險，本週六晚間將搭機前往土耳其參加射箭世界盃第1站，總教練林政賢表示，為確實防疫，「我們只好搞小圈圈。」

2022射箭世界盃共有4場分站與1場總決賽，台灣射箭代表隊今年將參加土耳其的安塔利亞站與韓國光州2站，林政賢透露第1站安塔利亞賽事結束後，全隊將在土耳其進行移地訓練，再轉戰韓國，預計5月底才會返台。

去年東京奧運前正逢COVID-19（2019冠狀病毒疾病）肆虐，因此台灣射箭代表隊留在國家訓練中心備戰，直接前往東京參加奧運，最後男子隊拿下平隊史最佳的男團銀牌，女團卻空手而歸，這段不完美的回憶，是林政賢心中最大的痛。

如今全球疫情再次爆發，台灣射箭隊依舊維持原訂計畫出國參賽，林政賢強調，東京奧運前少了國際賽刺激，選手狀況難以掌控，因此林政賢不願重蹈覆轍，對於激增的確診病例，他則搞笑地說：「我們只好搞小圈圈，盡量不要外出，不要跟外國選手接觸。」

另一方面，今年亞運反曲弓代表隊，男、女各多了2名新秀，林政賢認為，女子選手實力很不錯，男子新秀也有銜接上來，而他希望透過國際賽增加選手比賽經驗，並加速隊員磨合。

這次世界盃台灣包括反曲弓與複合弓都有參賽，第1站包括隊職員在內共有22人，反曲弓女子小將邱意晴則將待全中運結束後，再飛往韓國與台灣隊會合。

林政賢 全中運 亞運

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