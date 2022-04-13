快訊

「小K」回鍋長榮集團？傳張國煒將接立榮董座

足球／潘峻源不願留遺憾 盼率青年高中五人制連霸

中央社 / 台北13日電
110學年度中等學校5人制足球聯賽將於23日至28日在台北體育館進行壓軸決賽，包括高中男、女組，以及國中男組共23支勁旅將進行循環對決，台中青年高中將挑戰連霸。 中央社
110學年度中等學校5人制足球聯賽將於23日至28日在台北體育館進行壓軸決賽，包括高中男、女組，以及國中男組共23支勁旅將進行循環對決，台中青年高中將挑戰連霸。 中央社

3年前頂著衛冕軍光環，卻痛失連霸，青年高中門將潘峻源不想再重蹈覆轍，今年中等學校5人制足球聯賽高男組決賽，他期許能用全勝封王替自己生涯劃下完美句點。

110學年度中等學校5人制足球聯賽將於4月23日至28日，在台北體育館進行壓軸決賽，包括高中男、女組，以及國男組共23支勁旅將進行循環對決，最終以積分排定名次。

排灣族的潘峻源，國小開始踢5人制足球，國二那年他就隨隊奪冠，沒想到隔年挑戰連霸卻意外失利，僅名列第4，回想起這段往事，他承認：「我們國二就拿了聯賽冠軍，所以隔年有些太鬆懈。」

潘峻源身上穿著青年高中去年奪冠的冠軍T，腦子裡想的全是連霸，很有想法的他透露，升上大學後將以課業為主，踢球只會是興趣和嗜好，所以在學生生涯的最後一戰，他不想留下遺憾。

事實上，衛冕軍青年高中陣中，就有6名冠軍班底，潘峻源透露，他們這批隊友全是從國小一起踢上來的老戰友，而且今年他們企圖心很強烈，「因為我們沒有享受過連霸的滋味。」

由於5人制足球聯賽決賽採循環賽制，因此比賽沒有全部結束前，仍有很大變數，潘峻源透露，去年他們最後一場不但自己要贏，還得對手幫忙拉下對手，今年要想連莊，首先當然是拚全勝，若無法全拿，「最少得拿6勝才有機會。」

青年高中

延伸閱讀

陳致中爭設兒童專屬運動場 運發局：著手找尋場地

足球／五人制決賽 瑞祥挑戰4連霸

足球／C羅輸球失控拍傷14歲球迷手部 英警方展開調查

足球／馬拉度納「上帝之手」球衣拍賣 預計至少1.5億拍出

相關新聞

網球／輸給小12歲鐵粉！約克維奇紅土首戰爆冷出局

塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）今天迎接紅土賽季第一戰，但卻爆出大冷門，他和世界排名46的西...

足球／五人制決賽 瑞祥高中挑戰高女組4連霸

110學年度中等學校5人制足球聯賽決賽將於23日登場，一連6天的賽事，包括高中女生、高中男生和國中男生組將進行循環賽制，...

足球／潘峻源不願留遺憾 盼率青年高中五人制連霸

3年前頂著衛冕軍光環，卻痛失連霸，青年高中門將潘峻源不想再重蹈覆轍，今年中等學校5人制足球聯賽高男組決賽，他期許能用全勝...

歐冠／皇馬、黃潛闖四強 德甲球隊全軍覆沒

西班牙球團幸福的一夜！足壇最頂級賽場歐冠淘汰賽8強，西班牙球隊皇家馬德里與「黃潛」比利亞雷亞爾雙雙在13日拿到好結果，皇馬首回合手握3：1領先，13日雖在正規90分鐘與切爾西總比分戰平，但延長賽靠著本

歐冠／萊萬進球拜仁仍遭淘汰 本澤馬扮英雄助皇馬晉級

2021/22年歐冠杯8強決賽第二輪，拜仁慕尼黑主場1比1戰平比利亞雷亞爾，萊萬（Robert Lewandowski）...

大專體總新會長出爐 文化代理校長王淑音高票當選

中華民國大專院校體育總會今天召開第十屆第一次會員代表大會，於會議中遴選新任會長、副會長及理監事，文化大學代理校長王淑音以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。