大專體總新會長出爐 文化代理校長王淑音高票當選

中華民國大專院校體育總會今天召開第十屆第一次會員代表大會，於會議中遴選新任會長、副會長及理監事，文化大學代理校長王淑音以高票當選，擔任大專體總第十屆會長。

現擔任文化代理校長的王淑音是美國康乃爾大學動物學博士，本次高票當選大專體總會長，她希望由上而下推動大專體育，「將從大學校園出發，整合並善用現有資源、繼續求變。」

本屆3位副會長同步出爐，包含原大專體總秘書長，現為輔仁大學教育學院院長的曾慶裕獲任副會長，長榮大學體育室主任黃泰源續任，以及首次出任的國立台灣師範大學體育室主任王鶴森。

今天會中並遴選出35位理事及11位監事代表，將共同為大專體育持續努力。