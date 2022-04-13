快訊

黃國倫困上海「1天吃1餐」 國台辦說話了

台南多家美食小吃店中鏢 基隆+56遍布多個夜市、連鎖餐飲店

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大專體總新會長出爐 文化代理校長王淑音高票當選

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
文化大學代理校長王淑音成大專體總新任會長。圖／大專體總提供
文化大學代理校長王淑音成大專體總新任會長。圖／大專體總提供

中華民國大專院校體育總會今天召開第十屆第一次會員代表大會，於會議中遴選新任會長、副會長及理監事，文化大學代理校長王淑音以高票當選，擔任大專體總第十屆會長。

現擔任文化代理校長的王淑音是美國康乃爾大學動物學博士，本次高票當選大專體總會長，她希望由上而下推動大專體育，「將從大學校園出發，整合並善用現有資源、繼續求變。」

本屆3位副會長同步出爐，包含原大專體總秘書長，現為輔仁大學教育學院院長的曾慶裕獲任副會長，長榮大學體育室主任黃泰源續任，以及首次出任的國立台灣師範大學體育室主任王鶴森。

今天會中並遴選出35位理事及11位監事代表，將共同為大專體育持續努力。

延伸閱讀

王建煊／王老先生講故事之35：愛，不能只在舌頭上

蘇貞昌認華航台灣塗裝飛不出去 國民黨：肯定迷途知返

BTS傳考慮集體入伍 兵役特例修法再受矚

三峽體育師案再增40人確診 侯友宜：多為學生同住家人

相關新聞

網球／輸給小12歲鐵粉！約克維奇紅土首戰爆冷出局

塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）今天迎接紅土賽季第一戰，但卻爆出大冷門，他和世界排名46的西...

花蓮全中運住房率平均7成 親友加油團因疫情紛紛退房

花蓮全中運4月16日起登場，但疫情燒不停，原本計畫前往的「加油團」也打退堂鼓。花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡表示，全...

足球／五人制決賽 瑞祥挑戰4連霸

110學年度中等學校5人制足球聯賽決賽將於23日登場，一連6天的賽事，包括高中女生、高中男生和國中男生組將進行循環賽制，...

歐冠／皇馬、黃潛闖四強 德甲球隊全軍覆沒

西班牙球團幸福的一夜！足壇最頂級賽場歐冠淘汰賽8強，西班牙球隊皇家馬德里與「黃潛」比利亞雷亞爾雙雙在13日拿到好結果，皇馬首回合手握3：1領先，13日雖在正規90分鐘與切爾西總比分戰平，但延長賽靠著本

歐冠／萊萬進球拜仁仍遭淘汰 本澤馬扮英雄助皇馬晉級

2021/22年歐冠杯8強決賽第二輪，拜仁慕尼黑主場1比1戰平比利亞雷亞爾，萊萬（Robert Lewandowski）...

大專體總新會長出爐 文化代理校長王淑音高票當選

中華民國大專院校體育總會今天召開第十屆第一次會員代表大會，於會議中遴選新任會長、副會長及理監事，文化大學代理校長王淑音以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。