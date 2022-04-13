足球／五人制決賽 瑞祥挑戰4連霸

110學年度中等學校5人制足球聯賽決賽將於23日登場，一連6天的賽事，包括高中女生、高中男生和國中男生組將進行循環賽制，角逐全國冠軍，其中瑞祥高中將挑戰高女組4連霸，締造瑞祥王朝。

110學年度5人制足球聯賽共吸引169支隊伍與會，歷經346場預賽、211場複賽賽事考驗才產生晉級決賽的隊伍；其中國男組有72隊報名，比過往增加10隊，去年的8強決賽隊伍只有桃園市中興國中及高雄市左營國中晉級，衛冕軍北市和平高中國中部已提前淘汰，可見競爭激烈。

高男組晉級隊伍是往年的熟面孔，台中青年高中將挑戰連霸，屆時將和北市復興高中、南市北門高中及中山工商、苗栗興華高中、中市惠文高中、嘉義民雄農工及高市瑞祥高中爭最後榮耀。

高女由組台東體中、高市瑞祥高中、高市路竹高中、新北新北高中、花蓮光復高中、嘉義永慶高中及台東專科學校晉級決賽，其中新北高中首度參賽就一路闖進決賽，今天代表出席記者會的球員劉芷綾和鄭卉伶異口同聲說，還沒完成設定，「目標是冠軍！」

近期疫情升溫，體育署學校體育組副組長潘婉馨不忘提醒球員們注意防疫，一起打造安全的環境，「比賽過程中保護好健康，締造難以忘懷的記憶。」

5人制決賽遵照中央防疫規範辦理，因應疫情，決賽現場開放觀眾在配合防疫的規範下進場觀賽，入場者以實聯制登記後入場，配合體溫量測、酒精消毒、須全程佩戴口罩並配合現場防疫規範。