歐冠／皇馬、黃潛闖四強 德甲球隊全軍覆沒

西班牙球團幸福的一夜！足壇最頂級賽場歐冠淘汰賽8強，西班牙球隊皇家馬德里與「黃潛」比利亞雷亞爾雙雙在13日拿到好結果，皇馬首回合手握3：1領先，13日雖在正規90分鐘與切爾西總比分戰平，但延長賽靠著本澤馬頭鎚致勝，而黃潛更頂住德甲巨人拜仁的狂轟猛炸，最終以1：1、總比分2：1勝出，兩支西班牙俱樂部都率先搶下4強門票，而德甲確定全滅。

皇馬、黃潛勝出

根據《AS體育網》報導，歐冠8強賽次回合在13日由兩個對戰組合打響，皇馬首回合在倫敦握有3：1的優勢，本役雖然太過保守，慘遭切爾西連進3球，總比分一度被逆轉，但所幸在下半場換上前鋒羅里格，他隨即打進扳平總比分4：4的關鍵球，進到延長賽，皇馬靠著大放異彩的本澤馬頭鎚破門，以總比分5：4，在驚濤駭浪中穩住勝局。

另一戰更是精彩的小蝦米擊退大鯨魚劇本，西甲球隊黃潛首回合握有一球領先，本役作客到拜仁的安聯球場，落後一球的德甲巨頭從開局就圍著黃潛打，全場控球率高達67%，總計23次射門，由波蘭球星萊萬先進球，但黃潛靠著死守，並把握唯一的一次射正機會，由替補上陣的丘庫埃澤在快速反擊中，踢進寶貴的追平分，也使總比分超前為2：1，最終完成力退德甲巨人的創舉，這也代表歐冠四強，德國球隊確定全滅。

西甲三隊有望進四強

西班牙媒體《馬卡報》以斗大標題稱讚國內俱樂部，在頭版指出「多麽美好的夜晚、多麽瘋狂的夜晚」，慶祝兩支西班牙球隊攜手闖入歐冠四強。

上一次同時有兩隻西甲球隊闖入歐冠四強，是在16/17賽季，當時是皇馬與馬德里競技在四強碰頭，而西甲球隊還沒結束，14日凌晨的對戰組合中，前述的馬競要對上英超龍頭曼城，而曼城首回合握有1：0的領先優勢，另一戰是同為英超強權的利物浦對決葡超的本菲卡，利物浦首回合是3：1輕取對手。預測今年歐冠四強最多可能出現3支西甲強權，也可能出現2英超、2西甲的捉對廝殺（按照對戰樹狀圖，皇馬與黃潛不會在四強交手）。

【更多精采內容，詳見 】