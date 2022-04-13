快訊

「小K」回鍋長榮集團？傳張國煒將接立榮董座

聽新聞
test
0:00 / 0:00

歐冠／皇馬、黃潛闖四強 德甲球隊全軍覆沒

台灣醒報 / 台北報導
本澤馬續扮英雄，助皇馬晉級。 路透
本澤馬續扮英雄，助皇馬晉級。 路透

西班牙球團幸福的一夜！足壇最頂級賽場歐冠淘汰賽8強，西班牙球隊皇家馬德里與「黃潛」比利亞雷亞爾雙雙在13日拿到好結果，皇馬首回合手握3：1領先，13日雖在正規90分鐘與切爾西總比分戰平，但延長賽靠著本澤馬頭鎚致勝，而黃潛更頂住德甲巨人拜仁的狂轟猛炸，最終以1：1、總比分2：1勝出，兩支西班牙俱樂部都率先搶下4強門票，而德甲確定全滅。

皇馬、黃潛勝出

根據《AS體育網》報導，歐冠8強賽次回合在13日由兩個對戰組合打響，皇馬首回合在倫敦握有3：1的優勢，本役雖然太過保守，慘遭切爾西連進3球，總比分一度被逆轉，但所幸在下半場換上前鋒羅里格，他隨即打進扳平總比分4：4的關鍵球，進到延長賽，皇馬靠著大放異彩的本澤馬頭鎚破門，以總比分5：4，在驚濤駭浪中穩住勝局。

另一戰更是精彩的小蝦米擊退大鯨魚劇本，西甲球隊黃潛首回合握有一球領先，本役作客到拜仁的安聯球場，落後一球的德甲巨頭從開局就圍著黃潛打，全場控球率高達67%，總計23次射門，由波蘭球星萊萬先進球，但黃潛靠著死守，並把握唯一的一次射正機會，由替補上陣的丘庫埃澤在快速反擊中，踢進寶貴的追平分，也使總比分超前為2：1，最終完成力退德甲巨人的創舉，這也代表歐冠四強，德國球隊確定全滅。

西甲三隊有望進四強

西班牙媒體《馬卡報》以斗大標題稱讚國內俱樂部，在頭版指出「多麽美好的夜晚、多麽瘋狂的夜晚」，慶祝兩支西班牙球隊攜手闖入歐冠四強。

上一次同時有兩隻西甲球隊闖入歐冠四強，是在16/17賽季，當時是皇馬與馬德里競技在四強碰頭，而西甲球隊還沒結束，14日凌晨的對戰組合中，前述的馬競要對上英超龍頭曼城，而曼城首回合握有1：0的領先優勢，另一戰是同為英超強權的利物浦對決葡超的本菲卡，利物浦首回合是3：1輕取對手。預測今年歐冠四強最多可能出現3支西甲強權，也可能出現2英超、2西甲的捉對廝殺（按照對戰樹狀圖，皇馬與黃潛不會在四強交手）。

【更多精采內容，詳見

皇馬 西甲 德甲

延伸閱讀

引爆「餓狼傳說」 貝佛利興奮慶祝搶進季後賽

MLB／跟筒香開心聊 NG內容鈴木誠也不好說

公鹿踏上衛冕冠軍之路 主帥：全隊非常健康

附加賽組合出爐 籃網、快艇受矚目

相關新聞

網球／輸給小12歲鐵粉！約克維奇紅土首戰爆冷出局

塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）今天迎接紅土賽季第一戰，但卻爆出大冷門，他和世界排名46的西...

足球／五人制決賽 瑞祥高中挑戰高女組4連霸

110學年度中等學校5人制足球聯賽決賽將於23日登場，一連6天的賽事，包括高中女生、高中男生和國中男生組將進行循環賽制，...

足球／潘峻源不願留遺憾 盼率青年高中五人制連霸

3年前頂著衛冕軍光環，卻痛失連霸，青年高中門將潘峻源不想再重蹈覆轍，今年中等學校5人制足球聯賽高男組決賽，他期許能用全勝...

歐冠／皇馬、黃潛闖四強 德甲球隊全軍覆沒

西班牙球團幸福的一夜！足壇最頂級賽場歐冠淘汰賽8強，西班牙球隊皇家馬德里與「黃潛」比利亞雷亞爾雙雙在13日拿到好結果，皇馬首回合手握3：1領先，13日雖在正規90分鐘與切爾西總比分戰平，但延長賽靠著本

歐冠／萊萬進球拜仁仍遭淘汰 本澤馬扮英雄助皇馬晉級

2021/22年歐冠杯8強決賽第二輪，拜仁慕尼黑主場1比1戰平比利亞雷亞爾，萊萬（Robert Lewandowski）...

大專體總新會長出爐 文化代理校長王淑音高票當選

中華民國大專院校體育總會今天召開第十屆第一次會員代表大會，於會議中遴選新任會長、副會長及理監事，文化大學代理校長王淑音以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。