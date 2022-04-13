聽新聞
test
0:00 / 0:00
花蓮全中運住房率平均7成 親友加油團因疫情紛紛退房
花蓮全中運4月16日起登場，但疫情燒不停，原本計畫前往的「加油團」也打退堂鼓。花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡表示，全中運市區住房率平均7成，選手與裁判訂房數不變，但親友加油團明顯退房。公會公布確診與足跡的旅宿作業流程，落實防疫措施，提供運動員與家人安全住宿環境。
全國中等學校運動會將在4月16日至21日於花蓮登場，因疫情升溫，今年賽事改為閉門賽，除了選手、裁判等工作人員外，縣府採直播各項賽事，讓民眾減少群聚染疫風險。
張琄菡表示，因為賽事照常舉行，目前花蓮市區的住房率在全中運期間大約平均6、7成，選手與裁判的住房都沒有變化，而親友跟加油團基本上都退房，比例大約有1成，不過有臨時需要住宿找不到房間的選手補滿，所以整體來說變化不大，住房率仍維持6到7成。
公會昨天發布足跡或確診相關標準處理流程，首先旅宿人員全快篩，若全部陰性，由消毒公司環境清消，當天也正常營業；如有確診，請確診者至醫院PCR，環境消毒後記得最少淨空24小時，若需要公會協調當天住客移出時，可聯繫公會理事長或總幹事協助。
張琄菡說，要求公會各會員務必遵行，同時提高環境清消頻率，希望在全中運期間提供一個安全的住宿環境。
花蓮縣民宿協會理事長葉陳錦認同旅宿業自主清消做法，他表示，民宿業者除了加強清消外，也請入住旅客實行實聯制與量測體溫的防疫規定。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言