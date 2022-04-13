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花蓮全中運住房率平均7成 親友加油團因疫情紛紛退房

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮舉辦全中運期間，住房率平均7成，旅宿業者加強環境清消。圖／花蓮縣政府提供
花蓮舉辦全中運期間，住房率平均7成，旅宿業者加強環境清消。圖／花蓮縣政府提供

花蓮全中運4月16日起登場，但疫情燒不停，原本計畫前往的「加油團」也打退堂鼓。花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡表示，全中運市區住房率平均7成，選手與裁判訂房數不變，但親友加油團明顯退房。公會公布確診與足跡的旅宿作業流程，落實防疫措施，提供運動員與家人安全住宿環境。

全國中等學校運動會將在4月16日至21日於花蓮登場，因疫情升溫，今年賽事改為閉門賽，除了選手、裁判等工作人員外，縣府採直播各項賽事，讓民眾減少群聚染疫風險。

張琄菡表示，因為賽事照常舉行，目前花蓮市區的住房率在全中運期間大約平均6、7成，選手與裁判的住房都沒有變化，而親友跟加油團基本上都退房，比例大約有1成，不過有臨時需要住宿找不到房間的選手補滿，所以整體來說變化不大，住房率仍維持6到7成。

公會昨天發布足跡或確診相關標準處理流程，首先旅宿人員全快篩，若全部陰性，由消毒公司環境清消，當天也正常營業；如有確診，請確診者至醫院PCR，環境消毒後記得最少淨空24小時，若需要公會協調當天住客移出時，可聯繫公會理事長或總幹事協助。

張琄菡說，要求公會各會員務必遵行，同時提高環境清消頻率，希望在全中運期間提供一個安全的住宿環境。

花蓮縣民宿協會理事長葉陳錦認同旅宿業自主清消做法，他表示，民宿業者除了加強清消外，也請入住旅客實行實聯制與量測體溫的防疫規定。

全中運

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