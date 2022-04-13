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網球／輸給小12歲鐵粉！約克維奇紅土首戰爆冷出局

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
塞爾維亞「世界球王」約克維奇紅土首戰就爆冷出局！ 美聯社
塞爾維亞「世界球王」約克維奇紅土首戰就爆冷出局！ 美聯社

塞爾維亞「世界球王」約克維奇Novak Djokovic）今天迎接紅土賽季第一戰，但卻爆出大冷門，他和世界排名46的西班牙選手福基納（Alejandro Davidovich Fokina）在蒙地卡羅名人賽第二輪碰頭，大戰3盤後，取得6：3、6：7（5：7）、6：1勝利的是福基納。

小約去年曾在東京奧運和羅馬名人賽擊敗福基納，但今天無法延續對戰連勝，本季第二站比賽只打一場就出局，拒絕接種新冠肺炎疫苗的球王說：「我第三盤用自己方式奮戰了，但我的身體撐不住，甚至無法移動。」

因未接種疫苗錯過澳網和美國硬地賽程的小約解釋，第三盤體力下降，腿部無力，「我不喜歡第三盤這樣的感受，但我會和團隊去看看是什麼情形，希望下周在貝爾格勒會好一點。」

杜拜公開賽是小約本季第一站，他第二場就提前落馬，今天又吞敗場，難得「背靠背」輸球，也讓福基納迎接生涯最大勝利。

福基納擊敗偶像後非常興奮！ 美聯社
福基納擊敗偶像後非常興奮！ 美聯社

歷時2小時又54分鐘擊敗球王，福基納說：「這場勝利對我十分特別，因為我看著約克維奇的比賽長大，我是他的鐵粉。」22歲的福基納剛好比小約年輕一輪，他透露小約每個比賽、每場球自己都沒錯過，「現在在蒙地卡羅，滿場觀眾，面對世界第一，我很享受這時刻，非常開心！」

約克維奇 Novak Djokovic 澳網

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