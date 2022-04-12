網球／納達爾缺席巴塞隆納公開賽 受困肋傷復出時間未定
西班牙網球名將納達爾（Rafael Nadal）的團隊今天告訴路透社，他決定退出下週ATP賽事巴塞隆納公開賽後，因肋骨傷勢尚未康復，還不清楚自己何時能重返競賽。
路透社報導，今年35歲的納達爾已贏得21座大滿貫男單冠軍，但他上月被診斷出罹患肋骨疲勞性骨折，恐怕6週無法上場，已退出下週巴塞隆納公開賽（Barcelona Open）。
納達爾的團隊在發給路透社的聲明中表示：「納達爾剛退出巴塞隆納公開賽參賽名單。我們尚不清楚，他何時能參加自己今年首場紅土賽。希望很快就會發生。」
納達爾曾訴說他上月於加州舉行的印地安泉大師賽（Indian Wells Masters）闖進決賽期間胸部即有不適。印地安泉大師賽是ATP世界巡迴賽1000大師賽（ATPMasters 1000）賽事之一。
馬德里及羅馬下月將主辦大師賽賽事，法國網球公開賽（French Open）將於5月22日至6月5日舉行。納達爾已在法網拿下創紀錄的13座男單冠軍，也希望在本屆法網前參與其他賽事奪勝助威。
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