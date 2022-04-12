全國身障運／保齡球4金贏家 李佳婕為身障運動員請命

在台中市舉行的全國身心障礙運動會，保齡球場上最風光的是台北市的李佳婕，在參加的5個項目裡面拿下了4金1銀，由於台北市的金牌獎勵特別優渥於其他縣市，李佳婕的4金又都是連霸，加上銀牌獎金，總共獲得125萬元，但是李佳婕表示，大家都看到拿獎金的部分，運動員花了多少成本是很難計算的。

全國身障運保齡球賽李佳婕總共拿下個人、雙人、4人與女子總和金牌，首次搭檔打3人賽，因為台北市有金牌球員在比賽前被「匡列」無法到台中，台北市在3人賽僅以39分的差別屈居銀牌。

李佳婕平日只有靠著8年前抽到運動彩券牌照，以每個月1萬元出租給饒河夜市廟口的彩券行，平日每周至少練球5天，花的球劵相當可觀，「每次參加比賽前還要買新球來測試，保齡球是高消費的運動，為了拚亞洲賽、世界賽，只好每天拚。」

李佳婕在18個月時高燒不退，後來變成小兒麻痺，喜愛運動的她最早參加身障運動會是游泳項目，在95年身障運拿到銀牌，97年轉戰保齡球就拿下金牌，除了99年因為轉戶籍無法參賽，李佳婕在身障運女子個人賽拿到了7次金牌，並一直代表中華隊打亞帕運等世界賽。

李佳婕8年前申請抽台灣運彩的營業牌照，身為身障者再拿出亞帕運金牌國手資格，在百分之50的中籤機率下拿下牌照，眼看第3屆運彩在今年下半年要重新招標，經營牌照抽籤在明年初又要重抽，李佳婕為身障運動者向政府請命：「我們這些既是身障者又是奪牌國手，政府應該在抽牌的資格上考慮多給予照顧。」