快訊

台中今+26例公布4頁足跡 男歌迷北上聽阿妹演唱會染疫

股價一度探至552元…台積電到底跌完沒？法人這麼說

全國身障運／改寫75項全國紀錄 賽會圓滿落幕南投接棒

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
會旗交接左起台中市副市長陳子敬、體育署副署長林哲宏、南投縣副縣長陳正昇。圖／台中市政府提供
會旗交接左起台中市副市長陳子敬、體育署副署長林哲宏、南投縣副縣長陳正昇。圖／台中市政府提供

111年全國身心障礙國民運動會，經過為期4天的激戰後圓滿落幕，台北市仍是最大贏家，累計207金、113銀、66銅共415面獎牌，第9度蟬連總冠軍，地主台中市代表隊，則以104金、82銀、33銅的270面獎牌，排名第2，閉幕典禮中，大家相約2年之後在南投見。

本屆賽會在主辦單位台中市政府籌劃、安排下，展現了市長盧秀燕的「酷城市、酷運動」，不僅獲得全部與會選手、隊職員的好評，台中市高規格的舉辦身心障礙國民運動會，也給下一屆承辦的南投市相當大的壓力。南投縣副縣長陳正昇在閉幕典禮上表示：「下一屆我們希望用溫馨、祥和的氛圍」來舉辦，也盡量鼓勵身心障礙者參與比賽的籌辦。

本屆身心障礙國民運動會佳績頻傳，累計共有75項共92人次改寫全國紀錄，而締造大會新猷也更達80項102人次；個人方面，台北市肢障游泳好手黃榮財拿下8金1銀的傲人成績，是本屆游泳池畔的最大贏家，可惜在100公尺蛙式項目以3.74秒之差僅獲得銀牌，否則將寫下9金的完美紀錄；帕運國手陳亮達代表高雄市參加肢障游泳7項都摘金；聽奧國手黃清璿代表台北市也斬獲6金3銀的佳績，為下個月聽障奧運做足了暖身。

田徑場上地主聽奧國手許樂個人參加的8個項目全部奪金，除100公尺項目改寫全國紀錄外，100公尺跨欄及800公尺也都締造大會新猷；台中市肢障田徑選手林建宏一舉拿下8金，其中2項破全國紀錄；帕運國手楊川輝則代表台北市拿下五金，其中三級跳遠項目打破個人保持的全國紀錄。

肢障保齡球項目，台北市的李佳婕拿下4金1銀的佳績，4金的項目都是連霸。聽障籃球男子組由新北市代表隊順利衛冕完成五連霸、女子組冠軍則是台北市代表隊；輪椅籃球同樣由台北市代表隊拿下冠軍。

桌球場上，去年東京帕運幾位國手田曉雯、程銘志、盧碧春都紛紛在各自組別奪冠，地主選手林姿妤則敗給雙打搭檔田曉雯拿下銀牌；團體賽部分台中市代表隊大放異彩，分別摘下男子組TM1、TM2-3、TM4、TM5級以及女子組TF4-5級的金牌。

羽球賽事方面，東京帕運國手方振宇順利在SU5級摘冠；聽障女子組單打決賽則上演聽奧國手內戰，最終來自高雄市的沈彥汝擊敗台北市選手范榮玉稱霸女單；到了女雙賽事，沈彥汝和搭檔陳美玲則敗給了台北市雙人組合林頤／范榮玉，由台北市拿下金牌、高雄市居次。

東京帕運 國民

延伸閱讀

全國身心障礙國民運動會圓滿成功 交棒南投相約2年後見

面對南投確診破零增加 加強疫苗夜間門診催注縣民接種

全國身障運／參賽服務全方位 選手紛紛豎起大拇指稱讚

全國身障運動會南市選手頻破紀錄 高銘泰健力11連霸

相關新聞

全國身障運／保齡球4金贏家 李佳婕為身障運動員請命

在台中市舉行的全國身心障礙運動會，保齡球場上最風光的是台北市的李佳婕，在參加的5個項目裡面拿下了4金1銀，由於台北市的金...

全國身障運／改寫75項全國紀錄 賽會圓滿落幕南投接棒

111年全國身心障礙國民運動會，經過為期4天的激戰後圓滿落幕，台北市仍是最大贏家，累計207金、113銀、66銅共415...

企業女壘／聯賽16日5隊開打 嘉南鷹傳承也要拚連霸

邁入第7屆的企業女子壘球聯賽將於16日在台北青年公園點燃戰火，今年維持5隊規模開打，其中台中企聯虎隊也在兆基企業贊助下正...

全國身心障礙國民運動會圓滿成功 交棒南投相約2年後見

「友愛臺中 共好無限」111年全國身心障礙國民運動會，經過為期4天的激戰後圓滿落幕，臺北市仍是最大贏家，累計207金、113銀、66銅共415面獎牌，第9度蟬連總冠軍，地主臺中市代表隊，則以104金、

企業女壘／促成兆基冠名 退役國手鐘彗琳：從沒想過

邁入第7屆的企業女子壘球聯賽將於16日在台北青年公園點燃戰火，其中兆基企業為支持台灣壘球運動發展，冠名贊助台灣體育運動大...

全國身障運／為了夢想 陪跑員寧當隱形人

在臺中市舉行的111年全國身心障礙國民運動會，代表臺北市參加田徑項目的視障選手楊川輝，個人包辦男子100公尺、200公尺、1500公尺、跳遠及三級跳遠共5面金牌，其中在三級跳遠項目，更以9公尺69成績

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。