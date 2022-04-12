全國身障運／改寫75項全國紀錄 賽會圓滿落幕南投接棒

111年全國身心障礙國民運動會，經過為期4天的激戰後圓滿落幕，台北市仍是最大贏家，累計207金、113銀、66銅共415面獎牌，第9度蟬連總冠軍，地主台中市代表隊，則以104金、82銀、33銅的270面獎牌，排名第2，閉幕典禮中，大家相約2年之後在南投見。

本屆賽會在主辦單位台中市政府籌劃、安排下，展現了市長盧秀燕的「酷城市、酷運動」，不僅獲得全部與會選手、隊職員的好評，台中市高規格的舉辦身心障礙國民運動會，也給下一屆承辦的南投市相當大的壓力。南投縣副縣長陳正昇在閉幕典禮上表示：「下一屆我們希望用溫馨、祥和的氛圍」來舉辦，也盡量鼓勵身心障礙者參與比賽的籌辦。

本屆身心障礙國民運動會佳績頻傳，累計共有75項共92人次改寫全國紀錄，而締造大會新猷也更達80項102人次；個人方面，台北市肢障游泳好手黃榮財拿下8金1銀的傲人成績，是本屆游泳池畔的最大贏家，可惜在100公尺蛙式項目以3.74秒之差僅獲得銀牌，否則將寫下9金的完美紀錄；帕運國手陳亮達代表高雄市參加肢障游泳7項都摘金；聽奧國手黃清璿代表台北市也斬獲6金3銀的佳績，為下個月聽障奧運做足了暖身。

田徑場上地主聽奧國手許樂個人參加的8個項目全部奪金，除100公尺項目改寫全國紀錄外，100公尺跨欄及800公尺也都締造大會新猷；台中市肢障田徑選手林建宏一舉拿下8金，其中2項破全國紀錄；帕運國手楊川輝則代表台北市拿下五金，其中三級跳遠項目打破個人保持的全國紀錄。

肢障保齡球項目，台北市的李佳婕拿下4金1銀的佳績，4金的項目都是連霸。聽障籃球男子組由新北市代表隊順利衛冕完成五連霸、女子組冠軍則是台北市代表隊；輪椅籃球同樣由台北市代表隊拿下冠軍。

桌球場上，去年東京帕運幾位國手田曉雯、程銘志、盧碧春都紛紛在各自組別奪冠，地主選手林姿妤則敗給雙打搭檔田曉雯拿下銀牌；團體賽部分台中市代表隊大放異彩，分別摘下男子組TM1、TM2-3、TM4、TM5級以及女子組TF4-5級的金牌。

羽球賽事方面，東京帕運國手方振宇順利在SU5級摘冠；聽障女子組單打決賽則上演聽奧國手內戰，最終來自高雄市的沈彥汝擊敗台北市選手范榮玉稱霸女單；到了女雙賽事，沈彥汝和搭檔陳美玲則敗給了台北市雙人組合林頤／范榮玉，由台北市拿下金牌、高雄市居次。