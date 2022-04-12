企業女壘／聯賽16日5隊開打 嘉南鷹傳承也要拚連霸

邁入第7屆的企業女子壘球聯賽將於16日在台北青年公園點燃戰火，今年維持5隊規模開打，其中台中企聯虎隊也在兆基企業贊助下正式更名為「台中兆基穿山甲」，至於將挑戰3連霸的嘉南鷹隊，今年在陣容換血下，新任教練張寧恩也表示，球隊除了進行經驗傳承外，也不會放棄連霸。

今年企業聯賽適逢亞運年，不少球隊都在戰力上進行異動，其中去年完成2連霸的嘉南鷹，年初改由在南投深耕基層多年的張寧恩接掌兵符，至於陣容上則面臨「大砲」江慧娟等老將轉隊，並補進兩名高中投手，新賽季可望呈現全新氣象。

對於上任後就將面對3連霸壓力，張寧恩笑稱全隊壓力最大的應該就是她自己，「我們希望今年老的能帶領年輕的一起進步，畢竟傳承是個必經的過程，至於冠軍則是可遇不可求，每一隊都是很強的勁敵，我們只能以平常心去面對，一場一場建立信心。」

今年新北凱撒隊教練韓幸霖接下中華隊兵符，在國家隊與企業隊間兩投奔波，在企業聯賽開打後，除了周六、日要領軍參加聯賽賽事外，星期一到星期五則在國訓帶領國家隊訓練。

韓幸霖表示，中華女壘隊預計在企業聯賽上半季結束後，於6月中前往加拿大參加盃賽，之後再轉往亞特蘭大和參加伯明罕世運會，之後則將返台備戰杭州亞運，企業聯賽預計在8月展開下半季，但也將配合亞運停賽近一個月。