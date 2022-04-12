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全國身心障礙國民運動會圓滿成功 交棒南投相約2年後見

聯合新聞網 / 綜合報導
台中市許樂。 台中市政府提供
台中市許樂。 台中市政府提供

「友愛臺中 共好無限」111年全國身心障礙國民運動會，經過為期4天的激戰後圓滿落幕，臺北市仍是最大贏家，累計207金、113銀、66銅共415面獎牌，第9度蟬連總冠軍，地主臺中市代表隊，則以104金、82銀、33銅的270面獎牌，排名第2，閉幕典禮中，大家相約2年之後在南投見。

本屆賽會在主辦單位臺中市政府籌劃、安排下，展現了盧秀燕市長的「酷城市、酷運動」，不僅獲得全部與會選手、隊職員的好評，臺中市高規格的舉辦身心障礙國民運動會，也給下一屆承辦的南投市相當大的壓力。南投縣副縣長陳正昇在閉幕典禮上表示：「下一屆我們希望用溫馨、祥和的氛圍」來舉辦，也盡量鼓勵身心障礙者參與比賽的籌辦。

本屆身心障礙國民運動會佳績頻傳，累計共有75項共92人次改寫全國紀錄，而締造大會新猷也更達80項102人次。

個人方面，臺北市肢障游泳好手黃榮財拿下8金1銀的傲人成績，是本屆游泳池畔的最大贏家，可惜在100公尺蛙式項目以3.74秒之差僅獲得銀牌，否則將寫下9金的完美紀錄；帕運國手陳亮達代表高雄市參加肢障游泳7項都摘金；聽奧國手黃清璿代表臺北市也斬獲6金3銀的佳績，為下個月聽障奧運做足了暖身。

田徑場上地主聽奧國手許樂個人參加的8個項目全部奪金，除100公尺項目改寫全國紀錄外，100公尺跨欄及800公尺也都締造大會新猷；臺中市肢障田徑選手林建宏一舉拿下8金，其中2項破全國紀錄；帕運國手楊川輝則代表臺北市拿下五金，其中三級跳遠項目打破個人保持的全國紀錄。

肢障保齡球項目，臺北市的李佳婕拿下4金1銀的佳績，4金的項目都是連霸。聽障籃球男子組由新北市代表隊順利衛冕完成五連霸、女子組冠軍則是臺北市代表隊；輪椅籃球同樣由臺北市代表隊拿下冠軍。

桌球場上，去年東京帕運幾位國手田曉雯、程銘志、盧碧春都紛紛在各自組別奪冠，地主選手林姿妤則敗給雙打搭檔田曉雯拿下銀牌；團體賽部分臺中市代表隊大放異彩，分別摘下男子組TM1、TM2-3、TM4、TM5級以及女子組TF4-5級的金牌

羽球賽事方面，東京帕運國手方振宇順利在SU5級摘冠；聽障女子組單打決賽則上演聽奧國手內戰，最終來自高雄市的沈彥汝擊敗臺北市選手范榮玉稱霸女單；到了女雙賽事，沈彥汝和搭檔陳美玲則敗給了臺北市雙人組合林頤／范榮玉，由臺北市拿下金牌、高雄市居次。

台南市方振宇。 台中市政府提供
台南市方振宇。 台中市政府提供

聽障男籃金牌新北市代表隊。 台中市政府提供
聽障男籃金牌新北市代表隊。 台中市政府提供

高雄市陳亮達。 台中市政府提供
高雄市陳亮達。 台中市政府提供

南投縣副縣長陳正昇歡迎大家到南投。 台中市政府提供
南投縣副縣長陳正昇歡迎大家到南投。 台中市政府提供

高雄市沈彥汝。 台中市政府提供
高雄市沈彥汝。 台中市政府提供

高雄市陳亮達。 台中市政府提供
高雄市陳亮達。 台中市政府提供

會旗交接(左起臺中市副市長陳子敬、體育署副署長林哲宏、南投縣副縣長陳正昇)。 台中市政府提供
會旗交接(左起臺中市副市長陳子敬、體育署副署長林哲宏、南投縣副縣長陳正昇)。 台中市政府提供

會旗交接(左起臺中市副市長陳子敬、體育署副署長林哲宏、南投縣副縣長陳正昇)。 台中市政府提供
會旗交接(左起臺中市副市長陳子敬、體育署副署長林哲宏、南投縣副縣長陳正昇)。 台中市政府提供

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