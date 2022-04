賽車／領獎伸直右手疑行納粹禮 俄國15歲賽車手遭開除

俄羅斯15歲卡丁車手塞佛若肯10日在葡萄牙贏得賽車比賽後,站上頒獎台做出看似納粹禮的手勢,11日遭他所屬的車隊開除,國際汽車聯盟已對他展開調查,他已為自身「愚蠢」行徑道歉。

法新社報導,由於國際汽車聯盟(InternationalAutomobile Federation)禁止俄羅斯參賽者比賽,塞佛若肯(Artem Severiukhin)是持義大利執照參賽,他10日在葡萄牙波爾蒂芒(Portimao)的卡丁車歐洲錦標賽首輪比賽獲勝後,在頒獎台上握拳捶了自己的胸膛兩下,接著伸長右手臂,在台上大笑起來。

На чемпіонаті світу з картингу росіянин Артем Северюхін продемонстрував нацистське вітання. Вимагаємо пожиттєвої дискваліфікації.



Russian Artem Severiukhin showed a nazi salute at the World Karting Championship. We demand lifelong disqualification. @fia @fiakarting how are you? pic.twitter.com/eVH6dMnEeP