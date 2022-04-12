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賽車／領獎伸直右手疑行納粹禮 俄國15歲賽車手遭開除

中央社 / 巴黎11日綜合外電報導
俄國卡丁車選手手勢惹議。 擷圖自畫面
俄國卡丁車選手手勢惹議。 擷圖自畫面

羅斯15歲卡丁車手塞佛若肯10日在葡萄牙贏得賽車比賽後，站上頒獎台做出看似納粹禮的手勢，11日遭他所屬的車隊開除，國際汽車聯盟已對他展開調查，他已為自身「愚蠢」行徑道歉。

法新社報導，由於國際汽車聯盟（InternationalAutomobile Federation）禁止俄羅斯參賽者比賽，塞佛若肯（Artem Severiukhin）是持義大利執照參賽，他10日在葡萄牙波爾蒂芒（Portimao）的卡丁車歐洲錦標賽首輪比賽獲勝後，在頒獎台上握拳捶了自己的胸膛兩下，接著伸長右手臂，在台上大笑起來。

義大利「體育報」（Gazzetta dello Sport）稱這是羅馬式敬禮。但他領獎過程的影片傳遍各大社群媒體，被網友罵翻。

國際汽車聯盟11日表示，「已對塞佛若肯先生在頒獎儀式上無法令人接受的行為立即展開調查」。

塞佛若肯所屬的瑞典沃德賽車隊（Ward Racing）表示，他們已將塞佛若肯開除。

沃德賽車隊在照片分享平台Instagram上寫道，「這名駕駛的行為深深令沃德賽車隊蒙羞」，車隊已清楚表明反對俄羅斯入侵烏克蘭的立場，在車手安全帽上貼了「不要戰爭」的貼紙，並讓3個烏克蘭難民家庭跟著車隊一起旅行。

「基於這些考量，沃德賽車隊不認為有再與塞佛若肯繼續合作的可能性，將著手終止他的賽車合約。」

塞佛若肯已在Instagram上傳影片為此道歉，但否認這是納粹敬禮手勢。

他說：「許多人覺得這是納粹禮，但這不是事實，我從未支持納粹主義，覺得這是最嚴重的違反人道罪之一。」

「我知道我是個蠢蛋，我準備接受懲處，但請相信我的行為沒有任何意圖，沒有支持納粹主義或法西斯主義。我無意冒犯觀眾、粉絲、選手或車隊。」

羅斯

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