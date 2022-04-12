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全國身障運／為了夢想 陪跑員寧當隱形人

聯合新聞網 / 綜合報導
楊川輝和「陪跑員」李孟家。 台中市政府提供
楊川輝和「陪跑員」李孟家。 台中市政府提供

在臺中市舉行的111年全國身心障礙國民運動會，代表臺北市參加田徑項目的視障選手楊川輝，個人包辦男子100公尺、200公尺、1500公尺、跳遠及三級跳遠共5面金牌，其中在三級跳遠項目，更以9公尺69成績改寫自己所保持的全國紀錄。

楊川輝在賽場上的實力絕對受到肯定，但對視障選手而言，最大的問題在於「看不見」，需要旁人的引導，若是「陪跑員」沒有相當的實力，也無法幫助楊川輝締造此一驚人成績。

在此次比賽擔任楊川輝的「陪跑員」李孟家，29歲，本身是個「才藝老師」，教授魔術方塊，學生時代則是乙組的運動員，主要項目是跳高，最好成績是1公尺95，今年1月初在朋友介紹下認識楊川輝。

「由於我們2人身高一樣，100公尺的速度也差不同，加上我本身對運動賽事還有憧憬，而且2人的時間也可以配合，在這樣因緣際會下，成了他的陪跑員。」李孟家說。「這是最接近自己夢想的機會，即使是做個『隱形人』也沒關係！」

本次運動會中，楊川輝共報名6個項目，除了在400公尺項目因為違規，參賽資格遭到取消外，其餘5項全部奪下金牌，對此，李孟家也相當自責，他表示，平時練習都著重在起跑部分，「畢竟2人的連接只有手中的那條繩子，若是在起跑時就出現『同手同腳』的狀況，整個步調就會亂掉。」

事實上，楊川輝與李孟家平時都是約在住家附近的高架橋下的柏油路上進行練習，只有周六才會跑到啟明學校的操場進行練習，「這個部分是我們過去所忽略的地方，未來在練習時，也會特別注意這個部分去加強。」

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