快訊

4月底確診數破千例不稀奇？莊人祥：破萬例「也可能發生」

食品廠煮珍珠鍋爐突爆炸 男噴飛倒地不治

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全國身障運／愛運動也能溝通無礙 手語翻譯實現資訊平權

聯合新聞網 / 綜合報導
弘光科大的廖亭媗和林廷暐自告奮勇加入志工行列。 台中市政府提供
弘光科大的廖亭媗和林廷暐自告奮勇加入志工行列。 台中市政府提供

111年全國身心障礙運動會在臺中市舉行，主辦單位用心辦比賽，從細節就能感受到，其中每個場館都有專業的手語翻譯，讓聽障選手能用最短的時間，獲取資訊，受到好評。

本屆在泳游池畔服務的林琬穎擁有超過10年的手語翻譯經驗，過去因為丈夫是聽障人士，加上興趣，成為國內專業的手語翻譯員。她說，手語是3D的語言，學習難度很高，且要不斷學習新的詞彙，像是過去的電視機和現在的液晶螢幕，比起來就有很大的差別。

手語翻譯在全國身心障礙運動會扮演重要的角色，包括在大會報告時需要即時翻譯，在休息室協助選手醫療溝通，同時檢錄時也要指引選手正確的動線，才不會出現混亂的情況。

林琬穎認為，一個合格的手語翻譯員，至少需要7、8年以上的經歷，才能適應各種狀況。資訊平權對於每個人都很重要，這也是手語翻譯員最重要的使命。

本屆身心障礙運動會也安排許多志工協助選手，就讀於弘光科大的廖亭媗和林廷暐就自告奮用加入志工行列。林廷暐說：「學校公開招募身障運動會志工，我們就趕快去登記。看到選手在場上奮戰的精神我非常感動，在這裡看選手比賽，每天都給我滿滿的正能量。」

就讀幼教系廖亭媗從小就很有愛心，她也希望藉由這次的志工，幫助更多身障選手，雖然每天7點就要到現場，且要到下午5點30分才能休息，但仍熱情不減。

在泳游池畔服務的林琬穎（左），有超過10年的手語翻譯經驗。 台中市政府提供
在泳游池畔服務的林琬穎（左），有超過10年的手語翻譯經驗。 台中市政府提供

手語 身障 幼教 語言 愛心

相關新聞

全國身障運／為了夢想 陪跑員寧當隱形人

在臺中市舉行的111年全國身心障礙國民運動會，代表臺北市參加田徑項目的視障選手楊川輝，個人包辦男子100公尺、200公尺、1500公尺、跳遠及三級跳遠共5面金牌，其中在三級跳遠項目，更以9公尺69成績

全國身障運／參賽服務全方位 選手紛紛豎起大拇指稱讚

由臺中市政府主辦的111年全國身心障礙國民運動會圓滿落幕，12日在洲際多功能運動中心舉行閉幕典禮。本屆身障運佳評如潮，大會提供各縣市運動員最貼心的參賽服務，讓選手在最高品質的場地中大顯身手，不斷突破自

全國身障運／愛運動也能溝通無礙 手語翻譯實現資訊平權

111年全國身心障礙運動會在臺中市舉行，主辦單位用心辦比賽，從細節就能感受到，其中每個場館都有專業的手語翻譯，讓聽障選手能用最短的時間，獲取資訊，受到好評。 本屆在泳游池畔服務的林琬穎擁有超過1

羽球／小突槌！全國羽球團體錦標賽疑跳電　　

正在屏東體育館舉行的「全國羽球團體錦標賽」，今午疑傳出跳電意外，屏東縣體育發展中心表示，上午11點多館內照明突然瞬間熄滅...

疫情升溫全中運改閉門賽 花蓮縣府將直播賽事

全國中等學校運動會即將在4月16日至21日於花蓮縣登場，因疫情升溫，今年賽事改為閉門賽，縣府會直播各項賽事，讓民眾減少群...

全國身心障礙運動會 第四日桌球及羽球比賽

全國身心障礙運動會在台中市舉行，上午進行桌球及羽球賽事。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。