全國身障運／愛運動也能溝通無礙 手語翻譯實現資訊平權

111年全國身心障礙運動會在臺中市舉行，主辦單位用心辦比賽，從細節就能感受到，其中每個場館都有專業的手語翻譯，讓聽障選手能用最短的時間，獲取資訊，受到好評。

本屆在泳游池畔服務的林琬穎擁有超過10年的手語翻譯經驗，過去因為丈夫是聽障人士，加上興趣，成為國內專業的手語翻譯員。她說，手語是3D的語言，學習難度很高，且要不斷學習新的詞彙，像是過去的電視機和現在的液晶螢幕，比起來就有很大的差別。

手語翻譯在全國身心障礙運動會扮演重要的角色，包括在大會報告時需要即時翻譯，在休息室協助選手醫療溝通，同時檢錄時也要指引選手正確的動線，才不會出現混亂的情況。

林琬穎認為，一個合格的手語翻譯員，至少需要7、8年以上的經歷，才能適應各種狀況。資訊平權對於每個人都很重要，這也是手語翻譯員最重要的使命。

本屆身心障礙運動會也安排許多志工協助選手，就讀於弘光科大的廖亭媗和林廷暐就自告奮用加入志工行列。林廷暐說：「學校公開招募身障運動會志工，我們就趕快去登記。看到選手在場上奮戰的精神我非常感動，在這裡看選手比賽，每天都給我滿滿的正能量。」

就讀幼教系廖亭媗從小就很有愛心，她也希望藉由這次的志工，幫助更多身障選手，雖然每天7點就要到現場，且要到下午5點30分才能休息，但仍熱情不減。