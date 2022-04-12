全國身障運動會南市選手頻破紀錄 高銘泰健力11連霸

全國身心障礙國民運動會今天是最後一天賽事，台南市至下午已獲59金、55銀、46銅，暫居第3名，其中肢障男子組標槍F42級的陳家祥、女子組鐵餅F37級的蔡宛庭昨雙破大會紀錄，健力選手顏鵬修也破全國紀錄，完成2連霸。

台南市體育處表示，台南在健力項目一直都有很穩定的發揮，今年不負眾望在寫下2項全國紀錄，包含肢障第5級高銘泰先以105.5公斤的成績破全國紀錄，並完成11連霸的傲人紀錄。肢障第6級顏鵬修延續強勁氣勢，再奪1金並破全國紀錄。顏鵬修任教於安南國中，自1998年即參加全國身心障礙國民運動會，是健力項目的常勝軍，為了維持最佳狀況，每天利用課餘時間至場館訓練，即便常睡眠不足身心疲憊，也未曾放棄，今年再奪下金牌。

田徑選手陳家祥國中時期為手球及排球選手，於工作時因遭遇車禍而受傷截肢，在歷經傷痛期後，開始投入田徑標槍及鉛球訓練，更曾入選2004年帕運國家代表隊，前年全國身障運中獲得標槍、鉛球及鐵餅F42級金牌，今年如願連霸成功，其中標槍項目以31.73公尺破全國紀錄，非常不容易。