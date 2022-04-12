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疫情升溫全中運改閉門賽 花蓮縣府將直播賽事
全國中等學校運動會即將在4月16日至21日於花蓮縣登場，因疫情升溫，今年賽事改為閉門賽，縣府會直播各項賽事，讓民眾減少群聚染疫風險，在家就能追蹤賽況。花蓮縣長徐榛蔚今天於縣府大禮堂授旗，為選手加油打氣，並預祝順利奪得佳績。
花蓮縣府今天舉行全中運授旗儀式，選手代表黃國倫於去年全中運獲得游泳400公尺自由式金牌及800公尺自由式金牌，成績破大會紀錄，今天從徐榛蔚手中接下象徵「旭日東昇 太平洋曙光」縣旗，並搖旗吶喊「花蓮加油」展現氣勢。
徐榛蔚說，全中運對所有運動運動員來說是非常重要的體育賽事，但國內疫情不斷升溫擴散，今年的賽事改成閉門賽，縣府將直播各項賽事，提醒每位選手珍惜自己的身體，賽前要保持安全社交距離，避免不必要的群聚及聚餐，且外出全程佩戴口罩。
「有朝氣的運動員就是花蓮的希望」徐榛蔚提到，從去年開始，縣府著手各場館的場地規畫，現在幾乎都大致完工，感謝所有運動選手平日紮實努力的訓練，在夢想的道路上堅持不懈，更感謝教練陪伴選手們各項訓練，期勉所有參賽選手們在主場再創佳績，為花蓮爭取最高榮譽。
今年全中運花蓮各項代表隊選手及隊職員合計604人，參賽項目有田徑、游泳、桌球、網球、跆拳道、柔道、舉重、射箭、軟式網球、空手道、射擊、拳擊、自由車、輕艇、卡巴迪及滑輪溜冰，共16項競賽種類。
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