全國身障運／太強！許樂已包辦7金

111年全國身心障礙國民運動會今天進行第3天賽程，「地主」台中市代表隊再傳捷報，總共有9項10人次打破全國紀錄，其中目前奪金率百分百的田徑好手許樂已累積7金，明天將力拚8金滿貫壯舉。

許樂今天在聽障女子組田徑200公尺及田徑400公尺跨欄，分別以27秒52、62秒79再度掄元，並在跳遠以5公尺04鍍金，單日囊括3金，連同前2天的4面日袋，目前個人已累計7金，明天最後一項800公尺項目若順利摘金，將締造8個項目都奪金的驚人紀錄。

肢障200公尺T3級，台中市王鈞弘摘金，銀牌的何東儒也是地主選手，兩人成績都破全國；肢障標槍F46級，地主林佳延和梁家昌也都以破全國紀錄成績拿到金、銀牌，肢障標槍F56級，黃榮嘉打破大會紀錄，同時刷新全國紀錄。

肢障200公尺項目T34級，台中好手陳昱豪也以破全國紀錄之姿摘下；視障男子組田徑跳遠B3級，黃家皇跳出5公尺94破全國紀錄，技壓群雄奪金。

肢障男子組田徑鐵餅F51級，台中市選手董隆斌雙破大會、全國紀錄，並且在今年身障運首度新增的田徑擲桿項目中，奪下F51級銀牌。

台中市健力好手陳穎生在肢障男子組第八級以86公斤破全國紀錄，肢障男子組健力第九級，台中市黃承皇也以79公斤刷新全國紀錄。

地主選手在身障運持續締造佳績，台中市政府運動局也正式通過「台中市體育獎金發給要點」第六點修法，凡設籍台中市選手，代表台中市參加全國身心障礙國民運動會破大會紀錄者，可和國內大型綜合賽會相同領取破紀錄獎金2萬元，若在賽會中破世界紀錄者，更加碼頒發獎金10萬元鼓勵選手。