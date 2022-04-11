全國身障運／大會明落幕 幕後英雄感謝有你

111年全國身心障礙國民運動會於明日在台中圓滿落幕，在本次賽會有一群辛苦的工作人員，包含醫護人員、運動防護人員、手語翻譯志工、警察及本次籌辦的22所學校與市府各局處單位等，他們盡心盡力為身心障礙朋友付出。

在大雅區雅環保齡球館兩位來自清泉醫院的林姓護理人員，自己安排休假來支援保齡球館的醫護。她們說：「這些身心障礙選手真的好厲害，未來我也想來打保齡球。基本上我們都做第一線的醫療，幸好4天的比賽下來沒什麼重大的事件，大會進行得很順利。」

這次全國身心障礙運動會負責支援運動防護工作，由台灣體育大學運動健康科學系27位同學組成，主要都以大三、大四同學為主。負責雅環保齡球館的是周芷涵，她說：「這裡比賽選手是特奧與聽障選手，與一般運動賽會運動防護工作最大的挑戰是『溝通』，一來保齡球選手比較多需要幫忙的是手肘、手臂與手腕緊繃為主，但是大部分他們的受傷不是在現場，所以需要跟他們多溝通，也比較他們兩隻手的狀況來幫協助。特奧選手與視障選手還會有在現場跌倒的情形，需要運動防護與醫護一起來幫助他們。」；周芷涵指著標明傷處患部的字卡笑著說，「聽障選手有時候沒帶隨手語翻譯人員來尋求求助，我們也特別準備了一些需要處理狀況的字卡讓他們翻出來幫助溝通。」

台中市政府運動局表示，為了籌備這次賽會，提供全國各身心障礙選手完善的服務與競技舞台，我們集結臺中市22所學校與市府各局處等相關單位攜手合作，各個籌備學校及市府局處各司其職，全力以赴積極籌備，盡好地主之誼，並藉由這次賽會，讓全國體會「友愛台中，共好無限」的氛圍及美好精神。

台中市政府運動局說明，市長盧秀燕上任後積極打造臺中酷運動、酷城市，而台中也是首座成立身心障礙體育總會的城市，更是首創專屬身心障礙選手全市性綜合運動會的都市，在身心障礙運動推廣上不餘遺力，本次賽會秉持支持與鼓勵全國身心障礙朋友、提供展現自我舞台的理念，透過市府團隊通力合作，賽會順利圓滿落幕，臺中市也將持續積極推廣身心障礙運動，鼓勵身心障礙者走出戶外，增進交流機會、積極發揮自我潛能及展現自信。

周芷涵。 台中市政府提供

標明傷處患部的字卡。 台中市政府提供