全國身障運／台中市佳績頻傳破聲連連 許樂12日力拚8金滿貫

「友愛臺中 共好無限」111年全國身心障礙運動會11日在臺中市進行第3天賽程，台中市代表隊再傳捷報，總共有9項10人次打破全國紀錄，在田徑場上有7項8人次破全國。被視為奪金保證的聽障地主女將許樂將於12日力拚8金滿貫。

肢障200公尺T3級，臺中市王鈞弘摘金，銀牌的何東儒也是台中選手，兩人成績都破全國。同樣情形也發生在肢障標槍F46級，台中市的林佳延、梁家昌都以破全國紀錄成績拿到金、銀牌，肢障標槍F56級，黃榮嘉打破大會紀錄，同時刷新全國紀錄。

地主台中市選手陳昱豪在肢障200公尺項目T34級，以破全國紀錄之姿摘下金牌，肢障鐵餅F34級也同樣破全國紀錄。至於視障男子組田徑跳遠B3級，黃家皇跳出5公尺94破全國紀錄，技壓群雄奪金。

肢障男子組田徑鐵餅F51級，台中市選手董隆斌雙破大會、全國紀錄，並且在今年全障運首度新增的田徑擲桿項目中，奪下F51級銀牌殊榮。

台中市田徑好手許樂今天在聽障女子組聽障女子組田徑200公尺及田徑400公尺跨欄項目，分別以27秒52、1分12秒79成績再度掄元，並在跳遠以5公尺04鍍金，單日囊括3金，連同前2日賽事的4面金牌，目前個人已累計7金，12日最後一項800公尺項目若順利摘金，將締造8金滿貫壯舉。

台中市健力好手陳穎生在肢障男子組第八級以86公斤破全國紀錄，肢障男子組健力第九級，臺中市黃承皇也以79公斤刷新全國紀錄。

另外，在台中大雅雅環保齡球館舉行的聽障保齡球項目，11日上午舉行男、女3人組決賽，臺南市邱景陵、黃文瑞、鄭仲欽合力擊敗勁敵臺北市的謝盛福、張立孝與林呈恩，摘下男子金牌。

肢障男子組羽球雙打賽WH1/WH2級項目，上屆男雙銀牌得主、台中地主組合董曉威／詹棍益今迎戰來自臺北市的方志宗／翁宇裕，儘管最終遭對手以20：22、17：21直落二，無緣挺進金牌戰，但仍將全力以赴爭取銅牌。

上屆台東全國身障運動會金牌戰戲碼，本屆提前於四強上演，董曉威／詹棍益可惜未能甜蜜復仇，賽後詹棍益表示，「在主場享有優勢，但也帶來一些壓力，加上我們發生太多失誤，得失心太重，導致被對手直落二。」

董曉威／詹棍益合作4年，為本次全障運備戰多時，誓言要將銅牌留在臺中，詹棍益說，「從上屆比賽結束後，我們就積極備戰，默契、跑位都比之前更加進步，希望銅牌戰能夠放開來打，替臺中爭取銅牌。」

另外，詹棍益今在肢障男子組羽球單打賽WH2級摘金，本業是工程設計師的他，為先天腦性麻痺患者，在接觸羽球之前，曾經打過輪椅籃球，回憶接觸羽球的過程，他說，「剛開始靠運動復健，在接觸健身後，才改打羽球，也培養出興趣。」

盧市長上任後積極打造臺中酷運動、酷城市，為讓台中市身障運代表隊持續締造佳績，運動局正式通過「台中市體育獎金發給要點」第六點修法，凡設籍臺中市選手，代表台中市參加全國身心障礙國民運動會破大會紀錄者，均可和國內大型綜合賽會相同，領取破紀錄獎金20,000元，如若在賽會中破世界紀錄者，更加碼頒發獎金100,000元鼓勵選手，市府積極培育及獎勵運動人才，加速完成法制作業程序，自今年全國身心障礙國民運動會開始施行，將可造福臺中市籍身心障礙傑出運動員。

本次為台中市首度承辦身障運，期待提供來自各縣市的運動好手完善的身障競技舞臺好好展現自我，也歡迎民眾關注賽會資訊為選手加油，相關訊息請上111年全國身心障礙運動會官網查詢。

臺中市詹棍益、董曉威。 台中市政府提供

臺中市詹棍益。 台中市政府提供

肢障男子組田徑擲桿台中市董隆斌銀牌。 台中市政府提供

聽障女子組田徑跳遠台中市許樂金牌。 台中市政府提供