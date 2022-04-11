全國身障運台中登場 「台中隊」號召全國民眾為選手加油

111年全國身心障礙國民運動會4月9日至12日在台中登場，台中職業隊包括PLG台新夢想家籃球隊與啦啦隊、職棒中信兄弟、藍鯨女子足球隊、T1台中葳格太陽籃球隊、台中太陽神排球隊均拍攝影片力挺，號召全國民眾為全國身障運選手加油。

運動局長李昱叡指出，近年台中各類職業運動蓬勃發展，熱門項目如棒球、足球、排球等，均陸續以台中為主場成立職業或準職業隊，顯見台中運動發展成果豐碩，市府未來將持續與相關團隊合作，提供市民精彩熱血的優質賽事，帶動城市運動風氣。

李局長指出，這屆身障運競賽性活動及聯誼性活動計16種，為因應新冠肺炎疫情，賽事籌備處擬定防疫計畫並經中央流行疫情指揮中心審核通過，以「閉門賽」方式辦理，開閉幕典禮與賽事均不開放民眾入場，另市府與教育部體育署首度推出賽事轉播，歡迎大家一起關注賽事為選手加油。

運動局表示，台中市積極打造「酷運動、酷城市」，對於身心障礙運動的推動更是不遺餘力，台中市是第一個成立身心障礙體育總會的城市，希望藉由市府的推動，鼓勵所有運動選手，也期待藉此提升市民的運動風氣，歡迎全國各地運動愛好者為選手加油。

這屆賽會在體育署的支持下，首度推出賽事轉播服務，將透過緯來體育台、緯來精采台、緯來育樂台等電視頻道及動滋Sports YouTube、ETtoday運動雲Facebook、MOE Sports YouTube、WOWSight YouTube與Facebook等新媒體播出田徑、游泳、羽球、保齡球、桌球與地板滾球等競賽，歡迎民眾一同為身障選手競賽表現喝采。