田徑／震撼彈！跳高紀錄保持人自願停賽

我國女子跳高全國紀錄保持人李晴晴，是今年杭州亞運的奪牌希望，但名字卻出現在中華運動禁藥防制基金會的禁賽名單中，目前「自願暫時停賽」，成國內自動暫時停賽首例。

身高168公分的李晴晴，去年全大運跳破高懸32年的女子跳高全國紀錄，接續全運會馬上推進個人最佳到1公尺90，這成績若是在2018年雅加達亞運可獲得銅牌，但卻因禁藥問題暫時停賽，為田徑界投入一枚震撼彈。

中華運動禁藥防治基金會今天發表聲明指出，李晴晴今年2月22日接受賽外檢測，3月17日收到日本實驗室通知不利檢測報告，通知選手後，依據世界運動禁藥管制機構（WADA）7.4.2 的規範，選手符合自願接受暫時禁賽規範之簽署條件。

中華運動禁藥防治基金會指出，李晴晴在3月24日簽署自願性接受暫時停賽，基金會收到文件後，4月1日發文通知中華田徑協會，李晴晴暫時停賽。

中華運動禁藥防治基金會說明全案目前尚在調查與審議階段，待日後審議結果確認，禁賽日期將可回溯至自願停賽文件簽署日的3月24日起算。

中華運動禁藥防治基金會執行長黃啟煌表示，為維護公平乾淨的運動環境及保護運動員的立場，以嚴謹態度執行每一次的運動禁藥檢測，並不以抓到違規者為目的，收到不利檢測報告的結果，也將秉持保護選手權益的初心行事。