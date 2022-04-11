全國身障運／幕後推手 台中城市運動志工隊發揮友善服務精神
111年全國身障運動會在台中，市府提供完善的賽會服務，不僅市府團隊全體總動員，同時也邀請大批志工及義工人員協助。其中，擁有超過300名以上志工的臺中城市運動志工隊，直接承接10個運動場館的志工服務工作，運動局長李昱叡今日特別到競賽場地，代表盧秀燕市長向各志工隊伍表達感謝，感謝賽會的幕後推手大力協助。
隊長何巧玲表示，此次運動會的工作，主要是負責各個場館的人員管制、引導，再來就是視各場館所提出的需求，在人力許可的情況下，儘量去支持協助，她說：「就是要展現臺中服務熱情」。
何巧玲指出，除了保齡球等在室內舉辦的場館有冷氣外，其他若是在室外舉辦的場館，志工們都是要接受烈日考驗，她笑著說：「這次全國身心障礙國民運動會全力提供服務，讓賽事圓滿，讓來台中的隊伍感到賓至如歸」。
何巧玲進一步指出，目前運動志工隊有超過300名以上志工，年紀最大的近70歲，最年輕則是20歲出頭的大學生，她表示，每年志工隊都會再招募新人，經過正式的訓練後，才能成為志工，「像下個月就有2場的教育訓練。」
台中城市運動志工隊自108年成立以來，分為「山、海、屯」3個中隊，從初期成立100餘人，如今志工人數已超過300餘人，對市府或各民間團體所辦各項運動，可說是積極參與，已經成為臺中市政府打造「酷運動、酷城市」的重要力量。
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