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全國身障運／地主台中選手帶頭衝 田徑場紀錄不斷刷新

聯合新聞網 / 綜合報導
聽障女子組400M跨欄台中市許樂。 台中市政府提供
聽障女子組400M跨欄台中市許樂。 台中市政府提供

「友愛臺中 共好無限」111年全國身心障礙運動會11日在台中市進行第3天賽程，上午總共有9項11人次打破全國紀錄，在田徑場上有8項10人次破全國，其中地主臺中市選手最風光，有8人次破了6項全國紀錄。聽奧國手許樂在女子400公尺跨欄不負眾望，以1分12秒79為臺中市摘下個人第五金！

肢障200公尺T3級，台中市王鈞弘摘金，銀牌的何東儒也是臺中選手，兩人成績都破全國。同樣情形也發生在肢障標槍F46級，臺中市的林家延、梁家昌都已破全國紀錄成績拿到金、銀牌。

地主台中市選手陳昱豪在肢障200公尺項目T34及以及肢障鐵餅F34級都以破全國紀錄之姿摘下金牌，台中市另有黃家榮在肢障男子標槍F56級破全國，銀牌臺北市劉瑋旂也打破全國紀錄。

在台中大雅雅環保齡球館舉行的聽障保齡球項目，11日上午舉行男、女3人組決賽，台南市邱景陵、黃文瑞、鄭仲欽合力擊敗勁敵臺北市的謝盛福、張立孝與林呈恩，摘下男子金牌。女子3人組沒有意外的由臺北市的王玉琴、林香孜、陳溫妮摘下金牌。

另一組保齡球項目在豐原双木保齡球館進行到最後一天的賽事，上午在肢障混合組四人賽中，台中市李玉惠、楊富安、劉威志和蔡志民奮戰未果，敗給了勁敵臺北市和臺南市得到第三名，聽障男子、女子組保齡球團體賽則分別由台南市、台北市拿下金牌，下午仍有多項賽程進行，期待選手盡力展現爭取佳績！

肢障男子組標槍800g台中市林佳延。 台中市政府提供
肢障男子組標槍800g台中市林佳延。 台中市政府提供

肢障男子組田徑標槍F56級台中市黃榮嘉(金牌)。 台中市政府提供
肢障男子組田徑標槍F56級台中市黃榮嘉(金牌)。 台中市政府提供

保齡球肢障混合組四人賽，金牌台北市、銀牌台南市、銅牌台中市。 台中市政府提供
保齡球肢障混合組四人賽，金牌台北市、銀牌台南市、銅牌台中市。 台中市政府提供

聽障女子保齡球3人組，金牌台北市、銀牌高雄市、銅牌台南市。 台中市政府提供
聽障女子保齡球3人組，金牌台北市、銀牌高雄市、銅牌台南市。 台中市政府提供

北市 金牌 臺南

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