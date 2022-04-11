田徑／全國跳高保持人禁藥未過 自願停賽中

去年改寫全國女子跳高全國紀錄的田徑好手李晴晴，是今年杭州亞運的奪牌希望，但名字卻出現在中華運動禁藥防制基金會的禁賽名單中，目前「自願暫時停賽」，實際判決將等審議會結果才能確認。

身高168公分的李晴晴，去年全大運跳破高懸32年的女子跳高全國紀錄，接續全運會馬上推進個人最佳到1公尺90，這成績若是在2018年雅加達亞運可獲得銅牌。

成為杭州亞運重點奪牌希望，李晴晴卻在賽外期間的藥檢出現問題，名字已被列上中華運動禁藥防治基金會的禁賽名單，但違規事項、禁賽結束日期還是空白。

中華運動禁藥防治基金會表示，李晴晴是在外檢測名單的選手，藥檢未過是確定事項，但目前為避免遭外界捕風捉影，暫沒公布食用何種違規藥物何種違規藥物，具體判決則要等審議會結果才會確定。

中華田協和李晴晴教練孫念祖都表示，因涉及選手隱私，不方便評論。

今年除有9月杭州亞運，6月底還有因新冠肺炎延期舉行的成都世大運，國內也有5月登場的全大運，李晴晴都可能因禁藥問題缺席。