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PGA／車禍重傷後返美國名人賽 伍茲稱「生涯一大成就」

中央社 / 奧古斯塔10日綜合外電報導
伍茲發生重大車禍後，花了14個月的時間治療和復健，再度站上美國名人賽的舞台。 美聯社
伍茲發生重大車禍後，花了14個月的時間治療和復健，再度站上美國名人賽的舞台。 美聯社

車禍重傷後復出的美國名將老虎伍茲，今天在美國名人賽第4輪打出高於標準桿6桿的78桿，並以高於標準桿13桿的301桿獲得第47名。但伍茲卻說，這是他生涯最偉大的成就之一。

伍茲（Tiger Woods）先前發生重大車禍，傷勢嚴重到他一度擔心自己可能會失去右腿，在花了14個月的時間治療和復健後，本週站上美國名人賽的大舞台，但未能穿上生涯第6件象徵美國名人賽冠軍的綠夾克。

伍茲昨天和今天連兩天打出78桿成績，這是他在美國名人賽最差的單輪成績，4輪合計高於標準桿13桿，也是他在此賽最差的表現。

最終他獲得第47名，這大概是他業餘時期未能闖過晉級線後，在美國名人賽最差的名次。

不過這週的比賽，重點從來就不是數字。

當談到他仍在復健中的右小腿時，伍茲說：「我不認為人們真的能夠明白。」

「只有那些我親近的人才知道（復健的艱辛），因為他們曾經親眼目睹。部分與我熟識的球員也曾看過一些照片，及那些我不得不承受的事。」

2020年的美國名人賽，因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，延到當年的11月才舉行，伍茲在那之後就沒有打過任何比賽了。自他發生車禍意外後，甚至也不曾下場一連4天走18洞。

習慣在周日決賽輪穿著紅上衣的伍茲，今天依舊吸引大批觀眾。當他抵達第18洞的果嶺時，周圍觀眾報以熱烈掌聲，一臉疲倦的伍茲則舉起帽子向觀眾致意。

對於球迷一週以來的支持與鼓勵，伍茲說：「這真是難以置信的感覺。」

老虎伍茲 Tiger Woods 美國名人賽

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