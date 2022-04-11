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射箭／奧運銀牌國手嘆黃金計畫跳票 立委爭取到「團體」適用

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
奧運銀牌國手魏均珩（左）、湯智鈞（右）將征戰世界盃。 聯合報系資料照／記者余承翰攝影
奧運銀牌國手魏均珩（左）、湯智鈞（右）將征戰世界盃。 聯合報系資料照／記者余承翰攝影

為台灣在東京奧運拿下男子射箭團體賽銀牌的魏均珩湯智鈞，昨天表示近日國家隊總教練宣布此次征戰世界盃的行程，卻出現黃金計畫的資格變動，甚至有選手無法享有黃金計劃的待遇，與國訓中心在會議上的保障天差地遠，民進黨立法委員莊瑞雄第一時間了解，敦促體育署與國訓中心討論會商，此次土耳其參賽將以「團體」適用黃金計畫方式處理，代表隊教練及選手可搭乘商務艙參賽。

魏均珩昨天在臉書發文指出，黃金計畫對即將出國的代表隊有最嚴謹的防護與照顧，尤其往返於國際間乘坐商務艙的保障，是最具有實質效益的項目。但出國在即，不料近日國家隊總教練宣布此次征戰世界盃的行程，某些原本有黃金計劃的選手資格可能會變動，無法享有黃金計劃選手的待遇，和會議上長官們口中提到的保證天差地遠，教練為此煩惱到一夜白髮，眼球佈滿血絲，但依然用堅定眼神向隊員們表示會努力到最後一刻。

莊瑞雄透露，今天接到教育部及體育署回覆，選手魏均珩、湯智鈞、雷千瑩及彭家楙分屬「備戰奧林匹克運動會黃金計畫」之2024年巴黎奧運黃金計畫之第一級、三及四選手，符合出國參賽搭乘商務資格。另男子隊戴宇軒與蘇洋為 2028年洛杉磯黃金計畫第5級選手，屬於可申請專屬出國及訓練計畫，惟搭乘經濟艙女子隊邱意晴與郭紫穎尚未列入黃金計畫。

莊瑞雄說，教育部及體育署答覆本案已於3月29日競技強化委員會中針對第2波2028洛杉磯奧運黃金計畫第5級名單時，同意射箭項目提報8位選手得列入2028洛杉磯奧運黃金計畫，並依其近期參賽成績再彈性調整列入2024巴黎或2028洛杉磯黃金計畫相應級別。

莊瑞雄說，在經溝通協調後，國訓中心將與射箭協會討論，以「團體」適用黃金計畫方式處理，全力協助射箭隊出國參賽搭乘商務艙事宜，並請國訓中心盡快向選手、教練說明。

立法委員莊瑞雄。本報資料照
立法委員莊瑞雄。本報資料照

魏均珩 湯智鈞 雷千瑩 莊瑞雄

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