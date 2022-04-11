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西甲／睽違666天再破門 武磊訴破繭心情：悲喜自渡

台灣醒報 / 記者宋秉謙╱台北報導
西班牙人隊中國旅歐球員武磊在比賽中慶祝進球。 新華社
西班牙人隊中國旅歐球員武磊在比賽中慶祝進球。 新華社

時隔666天，中國旅歐前鋒武磊終於再度於西甲賽場破門，一進就是替補絕殺的精彩劇本！西班牙人本季升級西甲聯賽，代表中國男足王牌武磊等了一季又重回西甲，但本季卻不受重用，至今僅先發出賽3場聯賽，在10日深夜球隊對上塞爾塔維戈的比賽，武磊再從板凳出發，在第89分鐘破門，幫助球隊1：0絕殺，這也是他留洋生涯的第16球。

89分鐘的替補絕殺！

中資背景的西班牙人19/20賽季戰績慘澹，20/21賽季被降到西乙聯賽，所幸馬上在本賽季重回西甲，但中國一哥武磊本季卻不受重用， 球隊更信任在西乙賽場砍瓜切菜的鋒線搭檔恩巴爾巴與德托馬斯，導致武磊本季僅先發出場3次，中國球迷也許久未能見到國家隊一哥在西甲破門。

但10日晚間武磊寫下神奇劇本，坐鎮主場的西人與塞爾塔維戈打得沉悶，西人更是毫無射正機會，直到67分鐘用武磊換下恩巴爾巴後，西人進攻線充滿活力，武磊先是與球隊「太子」普阿多進行一次配合，完成球隊首次射正，可惜普阿多補射未能建功，在89分鐘，武磊又在反擊中接獲球隊大腦達德爾的助攻，小角度勁射中門楣、反彈破門，替西人完成絕殺。

武磊單場兩次射門都射正，僅出賽23分鐘就獲選為單場MVP，這次進球也是他暌違666天，再度於西甲聯賽破門，讓中國球迷樂翻天，武磊在熱門關鍵字前十榜上佔了3項，包含「武磊」、「武磊替補絕殺」及「武磊留洋生涯第16球」。

武磊：悲喜自渡

賽後武磊受訪也提到，過去時間十分艱難，但自己始終沒有放棄，努力把握每次機會，更在社群媒體發文：悲喜自渡，感謝大家。

武磊所說的艱難過程只是輕描淡寫，背負著中國十多億人的期待，他是這個世代不折不扣的中國本土第一人，也是五大聯賽當前的中國獨苗，從加盟中資背景的西班牙人隊就得面對閒話（如市場商業考量轉會等），首個留洋賽季表現精彩，但隔年與球隊一同沉淪，上賽季在乙級聯賽以為能輕鬆進球，沒想到幾乎失去位置，僅先發8場聯賽，進2球，眼看今年重返西甲又不受重用，終於在10日晚間抓住一閃即逝的機會，證明自我價值。

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