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PGA／稱霸美國名人賽 「球王」舍夫勒奪生涯首座大賽冠軍

中央社 / 奧古斯塔10日綜合外電報導
舍夫勒成為31年來第1位首次以世界第一身分參加名人賽就奪冠的選手。 路透
舍夫勒成為31年來第1位首次以世界第一身分參加名人賽就奪冠的選手。 路透

今年之前，生涯從未拿過PGA巡迴賽冠軍的舍夫勒，2月在鳳凰城公開賽拿下首勝起，參加5場比賽拿下3座冠軍，一舉坐上世界球王寶座，今天更在美國名人賽贏得他首座大賽冠軍。

美國選手舍夫勒（Scottie Scheffler）今天在美國名人賽第4輪，打出低於標準桿1桿的71桿，並以總計低於標準桿10桿的278桿，力壓曾獲4座大賽冠軍，這次繳出281桿成績的北愛爾蘭名將麥克羅伊（Rory McIlroy），穿上象徵美國名人賽冠軍的綠夾克。

舍夫勒說：「這對我來說，是漫長且艱困的一天，我能做的一切，就是低下頭完成揮桿。」

25歲的舍夫勒2018年轉入職業，但直到今年2月，才在鳳凰城公開賽（WM Phoenix Open）拿下他PGA巡迴賽生涯的首座冠軍，接著陸續在阿諾帕瑪邀請賽（Arnold Palmer Invitational）、WGC比洞賽（WGCMatch Play）奪冠，連同這次的美國名人賽，他在6戰中拿下4冠，近況十分火燙。

美國名人賽採邀請制，冠軍得主可獲終身參賽權，對此舍夫勒說：「知道能夠終身回到這裡，我的感受是任何言語都無法形容的。」

舍夫勒是繼1991年的威爾斯名將伍斯南（Ian Woosnam）後，第1位首次以世界第一身分參加名人賽就奪冠的選手。

史上只有5名球員是以球王之姿拿下美國名人賽冠軍，能有此成就的還包括伍斯南、美國名將卡波斯（Fred Couples）、達斯汀．強生（Dustin Johnson）與老虎伍茲（Tiger Woods），而老虎伍茲也是這次賽事的一大焦點。

今天，觀眾在第18洞的果嶺，起立為伍茲鼓掌，因為14個月前，他出了嚴重車禍，住院數週時間，好幾個月無法行走，但46歲的他卻奇蹟似的重回球場。

伍茲今天打出高於標準桿6桿的78桿，這可能是他生涯在美國名人賽最慘的單輪成績，最終以4輪合計高於標準桿13桿的301桿排在47名。

老虎伍茲 美國名人賽

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