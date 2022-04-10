全國身障運／田徑場上最昂貴的個人裝備 造價破百萬元

田徑場上最昂貴的個人裝備！

這是田徑場上最昂貴的個人裝備！肢障選手在田徑場上進行徑賽的競速輪椅，由於是「量身訂做」的關係，一部競速輪椅的平均造價約在新臺幣20萬元，這還是一般的，若採用高科技或更輕的碳纖維材質的競賽輪椅，造價更可突破百萬元之譜。

在一般的田徑賽場上，花費在個人裝備最高的項目應屬撐竿跳選手，中華民國田徑協會事副秘書長劉富福表示，一根碳纖維材質的竿子平均價格約新臺幣3萬元上下，大多數選手都會準備2到3根竿子，因應不同高度來選擇使用。

因為身材有所差異，為符合個人使用，選手的「座騎」大多數是量身訂做，至於輪椅的材質一般都以鋁合金為主，平均重量約在7到8公斤之間；事實上，大會對於輪椅的重量沒有特別規定，唯有後輪徑及輪椅長度有所限制而已。

除了造型與一般輪椅不同外，競速輪椅還有一項不同的裝置，那就是方向控制裝置，這是為了因應「場地賽」彎道的特殊裝置，讓選手可於賽前針對所被安排的賽道位置進行調整，猶如F1賽車的「換檔撥片」，讓選手在進入或駛出彎道之際，僅需手部一個動作便可控制輪椅的行進方向。