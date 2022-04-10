全國身障運／最愛街舞 10歲桌球女孩勇敢摘銀
111年全國身心障礙運動會有個小不點年僅10歲，第一次參加全國身心障礙運動會桌球單打，就打進聽障女子桌球金牌戰，她是來自花蓮鑄強國小五年級的陳喬妤。
陳喬妤在新生兒篩檢時，就被檢出聽力受損，從小就戴著助聽器。以往全國身心障礙運動會有最低14歲的年齡限制，今年因為沒有這限制，陳喬妤的父親在幾經討論之後，讓喬妤勇敢跨出去。
陳喬妤從5歲開始接觸桌球，現在已經打了5年。在金牌戰中以0：3敗在地主臺中市選手陳千霏的手下。陳喬妤說：「我對於打『顆粒』的打法不熟悉，所以輸了，這也是我未來要努力的方向。」
從5歲就接觸桌球，陳喬妤說她的偶像是桌球神童林昀儒。但是喬妤偷偷說，其實她最愛的是很酷的街舞：「這次身障運動會回去之後，爸媽就會讓我去學了。」陳喬妤臉上隨即揚起燦爛的笑容。
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