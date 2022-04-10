快訊

北市追加8頁足跡 5確診者都曾去這家早餐店

穆西亞網賽男單封王 曾俊欣奪第3座ATP挑戰賽冠軍

網球／穆西亞網賽男單封王 曾俊欣奪第3座ATP挑戰賽冠軍

中央社 / 台北10日電
曾俊欣。 美聯社
曾俊欣。 美聯社

台灣網球好手曾俊欣今天在西班牙穆西亞挑戰賽男單決賽全場3度攻破對手發球局，以6比4、6比1橫掃斯洛伐克選手貢博斯，生涯第3度高舉世界職業網球協會（ATP）挑戰賽男單金盃。

世界排名第140的曾俊欣儘管先前傳出澳洲網球公開賽前曾COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診，但本季狀況依舊不錯，本週征戰西班牙穆西亞（Murcia）、參加世界職業網球協會（ATP）挑戰賽，以一盤未失之姿，搶下本季第3張挑戰賽決賽門票，將尋求生涯ATP挑戰賽第3冠。

曾俊欣男單決賽對手為大會頭號種子、世界排名第110名的斯洛伐克選手貢博斯（Norbert Gombos），雙方曾在2019年交手，曾俊欣當時以直落二吞敗。

今天雙方開賽僵持不下，一路互保，曾俊欣盤末攻破對方發球局，打破僵局，首盤以6比4先下一城。

曾俊欣次盤乘勝追擊，盤中、盤末兩度破發得手，一口氣連拿5局，以6比1帶走勝利，抱走冠軍。

這也是曾俊欣繼馬亞網球挑戰賽、印度班加羅爾挑戰賽登頂後，生涯第3度勇奪世界職業網球協會（ATP）挑戰賽男單冠軍。

曾俊欣

延伸閱讀

桌球／WTT球星挑戰賽 林昀儒晉級男單16強、鄭怡靜敗陣

網球／ATP羅塞托挑戰賽 曾俊欣居亞軍

桌球／新加坡WTT男單苦戰5局惜敗馬龍 林昀儒無緣4強

桌球／新加坡WTT大滿貫賽 林昀儒男單首輪輕鬆過關

相關新聞

全國身障運／田徑場上最昂貴的個人裝備 造價破百萬元

田徑場上最昂貴的個人裝備！ 這是田徑場上最昂貴的個人裝備！肢障選手在田徑場上進行徑賽的競速輪椅，由於是「量身訂做」的關係，一部競速輪椅的平均造價約在新臺幣20萬元，這還是一般的，若採用高科技或更

全國身障運／最愛街舞 10歲桌球女孩勇敢摘銀

111年全國身心障礙運動會有個小不點年僅10歲，第一次參加全國身心障礙運動會桌球單打，就打進聽障女子桌球金牌戰，她是來自花蓮鑄強國小五年級的陳喬妤。 陳喬妤在新生兒篩檢時，就被檢出聽力受損，從小

全國身障運／每天游泳堅持24年 台中「飆水族」陳郁琪寫6連霸

111年全國身心障礙國民運動會10日賽事邁入第二天，擁有「飆水族」之稱的資深泳將陳郁琪為臺中市進帳2面金牌，分別於肢障女子組游泳100公尺仰式S8級、100公尺蛙式SB7級達成6連霸偉業，目前已經累計

網球／穆西亞網賽男單封王 曾俊欣奪第3座ATP挑戰賽冠軍

台灣網球好手曾俊欣今天在西班牙穆西亞挑戰賽男單決賽以6比4、6比1擊敗斯洛伐克選手貢博斯（Norbert Gombos）...

全國身障運／破聲連連 聽奧國手許樂四金入袋

「友愛臺中 共好無限」111年全國身心障礙運動會10日在台中市進行第2天賽程，在梧棲舉行的桌球項目，地主台中市選手拿下4面金牌，包括聽障女單陳千霏、肢障女子SF5級單打魏美惠、肢障男子SM3級吳振勝以

全國身心障礙運動會台中市射箭隊金包銀 游泳池畔持續刷新紀錄

「友愛台中，共好無限」111年全國身心障礙運動會10日在台中市進行第2天賽程，地主選手李畇嫻與林亞璇包辦女子射箭反曲弓金、銀牌。李畇嫻與林亞璇特別感謝台中市長盧秀燕與運動局局長李昱叡給了她們溫暖的一塊

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。