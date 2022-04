網球／穆西亞網賽男單封王 曾俊欣奪第3座ATP挑戰賽冠軍

台灣網球好手曾俊欣今天在西班牙穆西亞挑戰賽男單決賽全場3度攻破對手發球局,以6比4、6比1橫掃斯洛伐克選手貢博斯,生涯第3度高舉世界職業網球協會(ATP)挑戰賽男單金盃。

世界排名第140的曾俊欣儘管先前傳出澳洲網球公開賽前曾COVID-19(2019冠狀病毒疾病)確診,但本季狀況依舊不錯,本週征戰西班牙穆西亞(Murcia)、參加世界職業網球協會(ATP)挑戰賽,以一盤未失之姿,搶下本季第3張挑戰賽決賽門票,將尋求生涯ATP挑戰賽第3冠。

曾俊欣男單決賽對手為大會頭號種子、世界排名第110名的斯洛伐克選手貢博斯(Norbert Gombos),雙方曾在2019年交手,曾俊欣當時以直落二吞敗。

今天雙方開賽僵持不下,一路互保,曾俊欣盤末攻破對方發球局,打破僵局,首盤以6比4先下一城。

曾俊欣次盤乘勝追擊,盤中、盤末兩度破發得手,一口氣連拿5局,以6比1帶走勝利,抱走冠軍。

這也是曾俊欣繼馬亞網球挑戰賽、印度班加羅爾挑戰賽登頂後,生涯第3度勇奪世界職業網球協會(ATP)挑戰賽男單冠軍。

Tseng Tseng Tseng Goes the Winner!



Whether you know him by his birth name, Tseng Chun-Hsin, or the Westernized version, Jason Tseng, you're gonna hear about this guy a lot.



The 20yo from Taiwan gets his 3rd career Challenger title, defeating Norbert Gombos, 6-4, 6-1 in Murcia. pic.twitter.com/740hbjJTw5