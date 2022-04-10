全國身障運／每天游泳堅持24年 台中「飆水族」陳郁琪寫6連霸

111年全國身心障礙國民運動會10日賽事邁入第二天，擁有「飆水族」之稱的資深泳將陳郁琪為臺中市進帳2面金牌，分別於肢障女子組游泳100公尺仰式S8級、100公尺蛙式SB7級達成6連霸偉業，目前已經累計摘下3金，目標要開「五金行」。

陳郁琪過往在全國身障運動會成績斐然，屢破女子肢障組游泳紀錄，103年臺南全障運她雙破50公尺自由式S8級、100公尺自由式S8級全國及大會紀錄，109年臺東全障運陳郁琪在100公尺仰式S8級和200公尺混合式SM8級皆破全國、大會紀錄，

現年42歲的陳郁琪因後天腦性麻痺，除了行動不便，還有聽力障礙。她長期靠游泳復健，也與這項運動結下緣份，她說，「因為不想身體繼續萎縮，所以必須運動維持身體機能，游泳不僅改善平衡協調力，也能減緩關節負擔，加強心肺功能，減緩退化速度。」

過去復健接觸游泳，陳郁琪已養成游泳習慣，從18歲開始，每天早上5點半起床，固定到游泳池報到，風雨無阻。在游泳訓練過程中，陳郁琪遭遇許多挑戰，「四項技巧不一樣，剛開始學蛙式都學部會，蝶式也很困難，花了很多心力苦練。」

從游泳中找到快樂和成就感，正是陳郁琪堅持24年的原因，她笑說：「因為全家人只有我最會游泳！」去年陳郁琪獲得臺中市政府頒發最佳運動員獎，她稱獲獎受到很大鼓舞，過去她任職於長春藤高中時，她也會向學生分享與生命奮鬥的故事，鼓勵學生勇敢挑戰自我。

今年臺中全障運陳郁琪再度稱霸泳池，目前已收穫3金，11日她繼續衝擊肢障女子組游泳 400公尺自由式 S8 級金牌，以及肢障女子組游泳 50M 自由式 S8 級金牌，她豪氣表示，「我要拿下全部的金牌。」