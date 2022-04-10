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全國身障運／破聲連連 聽奧國手許樂四金入袋

聯合新聞網 / 綜合報導
台中市田徑選手許樂。 台中市政府提供
台中市田徑選手許樂。 台中市政府提供

「友愛臺中 共好無限」111年全國身心障礙運動會10日在台中市進行第2天賽程，在梧棲舉行的桌球項目，地主台中市選手拿下4面金牌，包括聽障女單陳千霏、肢障女子SF5級單打魏美惠、肢障男子SM3級吳振勝以及肢障男子SM4級林文信。來自各縣市選手對台中市給予身心障礙者的照顧都讚譽有加。

射箭場上地主台中市李畇嫻與林亞璇包辦女子射箭反曲弓金、銀牌。林亞璇是9日全國身障運動會運動員宣誓代表，是6屆帕運健力的國手，如今轉戰射箭場。林亞璇說：「9年前要投入射箭項目時，我設定一定要成為這個項目台灣第一人，今天在金牌戰輸給雞驗豐富的大姊李畇嫻，表示我還有很多需要學習的空間。」

2021東京帕運的4位中華隊桌球國手，10日都在單打項目順利摘金奪銀。台南市程銘志在肢障男子桌球SM5級順利摘金，代表高雄市的田曉雯在肢障女子桌球SF10級摘金，金牌戰對手是代表台中市的帕運雙打搭檔林姿妤。另一位帕運國手盧碧春在肢障女子桌球單打SF3-4級摘金，而她的先生林我欽也在男子桌球SM7級摘下金牌。

來自全台身障好手10日總共在田徑、游泳與健力賽場上，打破了26項全國紀錄，包括田徑18項、游泳6項、健力2項，戰果輝煌。

此次在台中市舉辦的111全國身心障礙國民運動會，田徑項目被視為奪金保證的聽障地主選手許樂，今天在女子100公尺跨欄及1500公尺項目，分別以14秒08及1分5秒24成績，再度掄元，連同首日進帳雙金，個人已累計4面金牌，可說是田徑場上最大贏家。

許樂在首日所拿下的2金分別是100公尺及1500公尺，其中在100公尺項目更是跑出12秒46的破全國紀錄的成績。在接下來的2天裡，許樂在田徑場上還有8項賽事要參加，力圖締造田徑場上完美8金的美夢，分別是200公尺、800公尺、40公尺跨欄及跳遠。

程銘志。 台中市政府提供
程銘志。 台中市政府提供

程銘志。 台中市政府提供
程銘志。 台中市政府提供

盧碧春。 台中市政府提供
盧碧春。 台中市政府提供

盧碧春。 台中市政府提供
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田曉雯。 台中市政府提供
田曉雯。 台中市政府提供

田曉雯。 台中市政府提供
田曉雯。 台中市政府提供

林姿妤。 台中市政府提供
林姿妤。 台中市政府提供

吳振勝。 台中市政府提供
吳振勝。 台中市政府提供

吳振勝。 台中市政府提供
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林姿妤。 台中市政府提供
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許樂。 台中市政府提供
許樂。 台中市政府提供

金牌 身障 梧棲 臺南 東京

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