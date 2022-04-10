全國身心障礙運動會台中市射箭隊金包銀 游泳池畔持續刷新紀錄

「友愛台中，共好無限」111年全國身心障礙運動會10日在台中市進行第2天賽程，地主選手李畇嫻與林亞璇包辦女子射箭反曲弓金、銀牌。李畇嫻與林亞璇特別感謝台中市長盧秀燕與運動局局長李昱叡給了她們溫暖的一塊地。

原本台中市的身障射箭選手都與台體大射擊選手一起練習，台體大因為疫情關係關閉了校門，身障選手無處可以練習，台中市長盧秀燕與運動局局長李昱叡特別為身障射箭選手找了一塊地，快速開拓出一個3個靶位的練習場。運動局並在最後備戰時刻安排無障礙計程車溫馨接送，大大減少了選手練習的奔波與不便。

林亞璇說：「臨時射箭場地沒地方遮陽，雖然曬黑了，但是我們都更想為地主台中市打出好成績。」

林亞璇是6屆帕運健力國手，也是這次台中市舉辦全國身心障礙運動會的記者會代言人、9日開幕典禮擔任運動員宣誓代表。林亞璇上一屆開始參加射箭項目拿到銀牌，希望在射箭能更上一層樓。林亞璇說：「雖然只拿到銀牌，表示自己還有很多需要進步的地方，敗在經驗豐富的大姊李畇嫻手下，我心服口服，也慶幸幫台中市保下了金銀牌。」

10日上午游泳池就傳出好成績，高雄市選手陳亮達在肢障男子100公尺仰式（S7）打破全國紀錄，基隆市徐雲龍則在肢障男子100公尺仰式（S6）破全國。游泳項目另有高雄市肢障女子游泳姜曼羚在100公尺仰式S9級破全國，台北市謝宛蓁在肢障女子100公尺仰式破全國。

台中市選手在游泳池也傳出佳績，白亞倫在肢障女子100公尺仰式摘金，陳郁琪在肢障女子100公尺仰式以及陳世約在視障男子組100仰式仰式，都為台中市添得金牌。

李畇嫻。 台中市政府提供

臺中市射箭隊金包銀。 台中市政府提供

肢障男子100M仰式高雄市陳亮達破全國。 台中市政府提供

肢障男子100M仰式高雄市陳亮達。 台中市政府提供

視障男子組100M仰式台中市陳世約。 台中市政府提供

視障男子100M仰式台中市陳世約。 台中市政府提供

聽障女子200M自由式台北市謝宛錚。 台中市政府提供