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NFL／來不及發光就離去 年僅24歲四分衛哈斯金車禍殞命

台灣醒報 / 記者宋秉謙╱台北報導
24歲的鋼人四分衛哈斯金在休賽季移地練球，遇上亡命車禍。(photo from Wikimedia)
24歲的鋼人四分衛哈斯金在休賽季移地練球，遇上亡命車禍。(photo from Wikimedia)

【台灣醒報記者宋秉謙綜合報導】世事無常，NFL年僅24歲的四分衛哈斯金死於車禍！鋼人四分衛哈斯金，休賽季與隊友相約在佛州進行自主訓練，10日則在南佛州的州際公路上遇到死亡車禍，被貨運卡車撞上命殞。事發後，除了鋼人隊戰友發文，不少對手也向這位來不及發光的年輕四分衛致敬，哈斯金的大學母校俄亥俄州大也發文悼念：永遠的七葉樹（俄大校隊綽號）領袖。

自主訓練途中遇難

根據《體育畫刊》報導，邁阿密當局在10日凌晨公布一起州際公路的死亡車禍，一輛自駕車當場被貨運卡車撞上，證實死者是24歲的NFL年輕四分衛哈斯金。

哈斯金之所以在南佛州的公路上，是因為與鋼人隊隊友相約在休賽期進行自主訓練，包含競爭對手、四分衛楚比斯基，跑鋒哈里斯，近端鋒弗萊莫瑟等人。

事發後，據《官網》報導，鋼人主帥湯姆林表示對此感到不知所措，哈斯金去年加盟鋼人，一直是球隊的好好先生之一。而當年選秀以首輪籤選走哈斯金的指揮官隊也發文哀悼，稱他是極具潛力的年輕好手，在更衣室也很有情緒渲染力。母校校隊也發文，稱哈斯金是七葉樹永遠的領袖、傳奇。

聯盟不少頂級四分衛也表示惋惜，一屆超級盃冠軍的野馬四分衛威爾遜表示，這樣的年紀離開太早了；今年帶隊殺進超級盃的天才四分衛巴羅，則po出一段雙方賽後擁抱的影片，配文：心情無法用言語表達，我們都會懷念著你。

大學天賦來不及兌現

哈斯金是2019年的選秀首輪，當年在大學時代是光芒萬丈的四分衛，他是俄亥俄州大的不動先發，他大二賽季（2018年）打出名流校史的代表作，單季傳球碼數（4831）與達陣數（50）都是校史紀錄，當年獲得所處聯盟的最佳一隊、海斯曼獎投票第三名，率領校隊七葉樹以28：23擊敗華盛頓大學哈士奇，個人帶走玫瑰盃MVP。

隔年哈斯金便放棄大學賽季，直接投入NFL選秀，成為該梯順位第三高的四分衛（在他前面的是狀元郎穆雷與第6順位的瓊斯），進入聯盟後表現機會較少，還未能兌現大學天賦，季末鋼人不動傳奇大班退役，今年本該是哈斯金有望獲得更多機會的一年。

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選秀 NFL 超級盃

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