自詡霹靂舞界的說書人 羅國銓盼亞運帶回獎牌

為了耍帥兼把妹，15年前羅國銓一頭栽進霹靂舞的世界，現在的他，內心裝著不再是當年小屁孩的幼稚夢想，他希望能站上亞運舞台，用「說書」的方式，替台灣霹靂舞開創全新紀元。

霹靂舞亞運培訓隊成員羅國銓，今天在Red Bull BCOne台灣大賽，從132名男子選手中脫穎而出，晉級明天下午登場的男子16強決賽，兩度獲得這項賽事亞軍的他，今年希望別再「安心亞」（安心拿亞軍），並替4天後的亞運決選賽提前暖身。

現年30歲的羅國銓，是去年台灣霹靂舞國手選拔賽積分排名第1的選手，他的母親是有氧舞蹈與瑜珈老師，他卻不是因為耳濡目染才開始接觸舞蹈。

「當初媽媽覺得我做什麼事都是三分鐘熱度，乾脆叫我去學舞。」羅國銓透露，街舞所有的舞風他都學過，不過每次一學沒多久就放棄，直到因為透過電動看到霹靂舞這種舞風，他才被徹底圈粉。

「哪個學舞的不是因為覺得很帥，又可以把妹。」個性爽朗的羅國銓笑說，在接觸霹靂舞之後，他越來越投入，甚至拒絕承接老爸冷凍設備的家族事業，並決定把霹靂舞當成一輩子的使命。

有別於其他舞者，羅國銓自認更像個「說書人」，他透過舞步編排，向所有觀眾和對手訴說屬於他的故事，愛耍寶的他，只有談到霹靂舞，才難得正經。

今年杭州亞運是首次將霹靂舞設為比賽項目，雖還未正式取得亞運國手戰袍，但羅國銓已提前瞄準亞運奪牌，他透露，包括日本、韓國與哈薩克都是強敵，他已準備好10多組舞步，剩下就得看臨場發揮與當天身體狀況。

目前亞運霹靂舞培訓隊共有男、女各4名選手，就有6人參加Red Bull BC One台灣大賽，培訓隊女將陳怡茹也順利晉級女子組最後8強，將挑戰生涯首冠。

陳怡茹透露，這項比賽是台灣霹靂舞界的指標性賽事，她會盡力去挑戰冠軍，也盼望能代表台灣前往嘻哈發源地紐約朝聖，並與世界各地好手一較高下。