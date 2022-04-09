自由車／環花東賽首日 盧紹軒、邱聖芯包辦男女冠軍 

一年一度的環花東自行車大賽，今天首日在花蓮晴天下起跑，競賽組共124名車手挑戰花蓮到台東的127公里遠征，今年新添生力軍的Bryton Racing Team發揮團隊的輪替作戰能力，一路掌控領先集團的節奏下，最終由隊長盧紹軒和去年全運女子公路賽冠軍邱聖芯雙雙在最後500公尺爬坡突圍一舉囊括男女雙料冠軍。

盧紹軒曾經在2020年同一站拿下冠軍，但這回卻是首度披上Bryton戰袍封王，他說：「真的要感謝團隊，今天的冠軍應該也是我們整體戰術執行完全落實的成果，最後5、6公里車隊4人形成列車，一路將我帶到最前面，在終點前右轉上坡的最後500公尺，『浩哥（吳之浩）』再放給我來衝終點，很開心有幫車隊保住男子冠軍。」

Bryton女將邱聖芯（左1）也順利封后。圖／Bryton提供

環花東自行車賽首日從花蓮海洋公園出發，突經牛山的三座大山爬坡的考驗後，還得再面對近百公里的挑戰，今年雖然天氣放晴，但一路海邊強側風相隨，讓不少車手在完賽後都覺得比歷年的難度更加提升，最終由盧紹軒衝刺成功以2小時43分37秒71奪冠。

原本評估為最大變數的自由車一哥馮俊凱，首日強調「穩」字訣，只在最後1公里有嘗試突圍不成，最後就順順的騎進終點，成績甚至都還沒進前6名，但他笑說：「明天再看看狀況要不要拚一下。」

而Bryton的唯一女子車手邱聖芯順利以2小時56分24秒95拿下女子組冠軍，也是她繼2019年環花東賽後第二度封后，她說：「之前爬牛山都會比較緊張，因為往往很快就落隊，但今年我一路跟著男子主集團爬了蠻長的距離，這算是對我現階段的一個肯定；很開心最後終點衝刺還好有幫車隊守住冠軍，開心沒讓車隊失望。」

環花東自行車大賽首日競賽組共124名車手挑戰花蓮到台東的127公里遠征。圖／Bryton提供

邱聖芯從楠梓國中一年級起，在體育老師的介紹下才開始接觸自由車，但國三就奪下全中運女子公路和計時雙金，雖然去年全運跟原屬車隊意見不和退隊，一直到全運前不到一個月，才靠「阿母」周佩霓的協助下才買到單車，最終讓她成功騎下全運女子公路賽金牌，今年更加入成Bryton的第一位簽約女子車手，邱聖芯說：「去年全運前心情確實非常低落，但我現在過的很好，跟著男子隊友練車也讓我獲得很多的經驗。」