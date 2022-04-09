拳擊／陳念琴5：0退泰國東奧國手 奪今年國際賽首冠

「拳擊女王」陳念琴今天在泰國國際拳擊公開賽女子69公斤級金牌戰登場，遭遇年僅20歲的地主好手曼妮肯（Baison Manikon），在三回合賽事中面對對手猛攻，陳念琴展現絕佳防守並伺機反擊，最終以5：0擊敗曼妮肯，奪下個人今年國際賽首金。

陳念琴本周在泰國公開賽進行東京奧運後的個人首戰，在8強賽與4強賽分別擊敗越南選手黃玉梅（Hoang Ngoc Mai）以及紐西蘭選手尼柯森（Ariane Nicholson）後，順利挺進到金牌戰。

而陳念琴今天金牌戰的對手則是年僅20歲的地主好手曼妮肯，出生於拳擊世家的曼妮肯，從小因為哮喘和過敏身體虛弱，不過在父親擔任教練下開始接觸泰拳與拳擊，10歲時就成為一名業餘泰拳拳擊手，去年東京奧運她更是取得參賽門票，並且在32強賽擊敗俄羅斯選手後，於16強賽遭到最終摘銀的中國大陸選手谷紅擊退，結束個人生涯首場國際大賽。

在首回合賽事中，陳念琴面對對手的攻勢尋找機會伺機反擊，並獲得4名裁判10分評分，第二回合曼妮肯仍是持續主動進攻，但老經驗的陳念琴也不斷閃過對手攻勢並回擊對手，再度獲得4個10分。

在前兩回合打完領先對手的情況下，陳念琴在最終回合的防守依舊固若金湯，讓曼妮肯遲遲無法有有效攻勢，反而多次遭到陳念琴擊中頭部， 在比賽鐘聲響起那一刻陳念琴也高舉右手為自己的表現歡呼，最終她在第三回合拿下5個10分的滿分評價，以5：0擊敗曼妮肯，拿下個人今年國際賽首冠。