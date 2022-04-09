快訊

新北今+143例…26處足跡曝光 板橋車站、樂華夜市、秀泰影城入列

拳擊／陳念琴5：0退泰國東奧國手 奪今年國際賽首冠

聽新聞
test
0:00 / 0:00

拳擊／陳念琴5：0退泰國東奧國手 奪今年國際賽首冠

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
陳念琴奪下個人今年國際賽首金。 新華社
陳念琴奪下個人今年國際賽首金。 新華社

「拳擊女王」陳念琴今天在泰國國際拳擊公開賽女子69公斤級金牌戰登場，遭遇年僅20歲的地主好手曼妮肯（Baison Manikon），在三回合賽事中面對對手猛攻，陳念琴展現絕佳防守並伺機反擊，最終以5：0擊敗曼妮肯，奪下個人今年國際賽首金。

陳念琴本周在泰國公開賽進行東京奧運後的個人首戰，在8強賽與4強賽分別擊敗越南選手黃玉梅（Hoang Ngoc Mai）以及紐西蘭選手尼柯森（Ariane Nicholson）後，順利挺進到金牌戰。

而陳念琴今天金牌戰的對手則是年僅20歲的地主好手曼妮肯，出生於拳擊世家的曼妮肯，從小因為哮喘和過敏身體虛弱，不過在父親擔任教練下開始接觸泰拳與拳擊，10歲時就成為一名業餘泰拳拳擊手，去年東京奧運她更是取得參賽門票，並且在32強賽擊敗俄羅斯選手後，於16強賽遭到最終摘銀的中國大陸選手谷紅擊退，結束個人生涯首場國際大賽。

在首回合賽事中，陳念琴面對對手的攻勢尋找機會伺機反擊，並獲得4名裁判10分評分，第二回合曼妮肯仍是持續主動進攻，但老經驗的陳念琴也不斷閃過對手攻勢並回擊對手，再度獲得4個10分。

在前兩回合打完領先對手的情況下，陳念琴在最終回合的防守依舊固若金湯，讓曼妮肯遲遲無法有有效攻勢，反而多次遭到陳念琴擊中頭部， 在比賽鐘聲響起那一刻陳念琴也高舉右手為自己的表現歡呼，最終她在第三回合拿下5個10分的滿分評價，以5：0擊敗曼妮肯，拿下個人今年國際賽首冠。

陳念琴 羅斯

延伸閱讀

拳擊／陳念琴滿分退紐西蘭選手 挺進泰國公開賽金牌戰

潑水節後疫情若平穩 泰國5月擬取消入境PCR檢測

泰國美食節在台登場 秒飛泰國嘗美食

羽球／本季國際賽首戰 王齊麟、李洋5月赴泰國拚湯優盃

相關新聞

拳擊／陳念琴5：0退泰國東奧國手 奪今年國際賽首冠

「拳擊女王」陳念琴今天在泰國國際拳擊公開賽女子69公斤級金牌戰登場，遭遇年僅20歲的地主好手曼妮肯（Baison Man...

自由車／環花東賽首日 盧紹軒、邱聖芯包辦男女冠軍 

一年一度的環花東自行車大賽，今天首日在花蓮晴天下起跑，競賽組共124名車手挑戰花蓮到台東的127公里遠征，今年新添生力軍...

全國身心障運動會 首日游泳比賽

全國身心障運動會於今日起在台中市舉行，首日進行田徑、游泳等項目。

全國身心障運動會 首日田徑賽程

全國身心障運動會於今日起在台中市舉行，首日進行田徑、游泳等項目。

自由車／美利達彰化經典百K登場 各路網紅「騎」聚

國內大型單車活2022美利達・彰化經典百K今天登場，該賽事今年已邁入第12屆，不僅有公路車世界巡迴賽冠軍選手黃亭茵領騎，...

影／奧運男神、女神驚喜現身 全國身障運今台中登場

111年全國身心障礙國民運動會今起至12日在台中首度登場，賽事精神標語為「友愛台中、共好無限」，奧運金牌舉重女神郭婞淳及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。