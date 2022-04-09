影／奧運男神、女神驚喜現身 全國身障運今台中登場

111年全國身心障礙國民運動會今起至12日在台中首度登場，賽事精神標語為「友愛台中、共好無限」，奧運金牌舉重女神郭婞淳及世界排名第一柔道男神楊勇緯特地拍攝影片，「雙神」現身力挺，號召全國民眾一起在線上為身障運動員加油。

運動局長李昱叡指出，本屆賽事競賽性活動及聯誼性活動計16種，因應新冠肺炎疫情，賽事以「閉門賽」方式辦理，開閉幕典禮與賽事不開放民眾入場，另台中市政府與教育部體育署首度推出賽事轉播，歡迎大家一起關注賽事為選手加油。

運動局補充，賽會在體育署的支持下，首度於身障運賽會期間推出賽事轉播服務，將透過緯來體育台、緯來精采台、緯來育樂台等電視頻道及動滋Sports YouTube、ETtoday運動雲Facebook、MOE Sports YouTube、WOWSight YouTube與Facebook等新媒體播出田徑、游泳、羽球、保齡球、桌球與地板滾球等競賽。

這屆賽事由台中市府承辦，各賽場設醫護人員及運動傷害防護員，提供選手運動傷害預防與相關緊急處理；田徑、桌球、籃球、羽球、輪椅網球等賽場設置輔具維修站，提供選手輔具修繕服務，為競賽表現增添利器。

聽障賽事提供手語翻譯服務，籃球競賽安排同步聽打，滿足選手溝通交流需求；開閉幕期間提供公車定點接駁，且於開幕典禮轉播安排視障報讀服務、聽打與手語翻譯等服務。

運動局說明，這屆身障運競賽性活動及聯誼性活動競賽種類計16種，包括田徑、游泳、羽球、桌球、網球、健力、射擊、籃球、保齡球、射箭、地板滾球、特奧羽球、特奧保齡球、特奧滾球、特奧輪鞋競速及特奧籃球，是全國身心障礙運動最高等級賽事。

並以帕拉林匹克運動會(帕運)、亞洲帕拉運動會(亞帕運)、達福林匹克運動會(聽奧)及特殊奧林匹克運動會(特奧)等競賽種類為核心，還有帕運、亞帕運、聽奧與特奧國家代表隊選手出賽，賽事精彩可期，更多資訊可至賽會官網查詢。