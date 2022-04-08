UFA／陳柏諭絕殺進球台體奪冠 教頭曝田本玉是幕後推手

在台體大女足隊率先高捧今年UFA一級女子組冠軍獎盃後，台體大男足隊在稍晚登場的男一級冠軍賽中與銘傳大學隊也一路拚戰到延長賽，最終靠著隊長陳柏諭在延長賽傷停補時階段的轉身射門破網，以1：0絕殺銘傳，繼103學年度後再度搶下男子組冠軍，也是繼97學年度後包辦男、女雙冠。

台體大今天與銘傳陷入苦戰，儘管上半場就有兩次不錯的進球機會，但最終都越過門楣未能進球，但實力堅強的銘傳也在本場比賽掌控住比賽節奏，絲毫沒有落居下風，讓兩校在正規時間90分鐘踢完後仍保持0：0平手。

延長賽兩校持續拉鋸，也未能攻破球門，不過在大會司儀宣布比賽進入傷停補時後，台體大隊長陳柏諭把握住一次角球被清出禁區外的機會，在無人防守的情況下，轉身抽射破網，為台體大踢將寶貴的一球，最終台體大也以1：0擊敗銘傳，收下今年男子組冠軍。

對於在大四這年帶領球隊奪冠，陳柏諭在談到自己的關鍵進球時說：「當時我們以為已經要踢PK賽，所以以不失球為主要目標，但有機會就要進攻，所以那球我就想說要試試看攻擊，所以球到我前面時轉身就射門，真的沒想到會進球。」

而台體大總教練趙榮瑞也表示，這段時間為了讓球隊專心備戰可說是費盡心思，不僅與球員達成上繳手機的共識，還在這次冠軍賽前找來台體籃球隊教練田本玉為選手信心喊話，又請校內心理學老師為選手心理輔導，讓原本球隊嚴肅的氣氛頓時放鬆不少。

趙榮瑞指出，田本玉過去就是他帶的學生，在籃球場執教時也展現十足的鬥志，所以在冠軍賽前夕特別找她來給男足隊信心喊話。執教風格嚴厲的趙榮瑞也在學校心理學老師的建議下，放下教練威嚴與選手逐一擁抱，跨過教練與選手間的隔閡，趙榮瑞笑說：「心理老師說我太嚴格，學生都怕我，所以問我要跟學生親一個還是要抱一下，我就跟他們一個一個擁抱。」

陳柏諭也坦言，過去台體大足球隊總給人嚴肅的印象，不過在經過這次溝通後確實有很大的改變，「現在賽前我們會放音樂熱身，壓力也不會那麼大了，我認為跟教練溝通是沒有問題的。」