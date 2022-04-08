拳擊／陳念琴滿分退紐西蘭選手 挺進泰國公開賽金牌戰

我國「拳擊女王」陳念琴本周在泰國國際拳擊公開賽展開個人東京奧運後的首戰，今天她在女子69公斤級4強賽遭遇紐西蘭選手尼柯森（Ariane Nicholson），最終在3回合都拿下5位裁判評分滿分的壓倒性優勢下，挺進到明天的金牌戰。

陳念琴去年東京奧運在8強止步，但仍創下個人在奧運的最佳成績，返台後她還在個人社群網站上宣布罹患何杰金氏淋巴癌，並大方分享自己的抗癌過程，希望能鼓勵更多人對抗病魔。

不僅在抗癌過程中打贏重要一仗，陳念琴今年也持續回到擂台上出賽，並選定本周登場的泰國國際拳擊公開賽作為東京奧運後的首戰，也為5月的世錦賽和9月登場的杭州亞運備戰。

在8強賽擊敗越南選手黃玉梅（Hoang Ngoc Mai）後，陳念琴今天碰上紐西蘭選手尼柯森，在首回合就展開猛攻並取得5位評審給予10分，第二回合陳念琴依舊戰得上風再度獲得5個10分，最終陳念琴在三回合賽事中全都拿下10分成績，壓倒性的擊敗尼柯森，挺進明天的金牌戰。