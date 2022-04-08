鐵人三項／CT台灣站21日台東登場 賈永婕現身站台

CHALLENGE FAMILY國際鐵人三項競賽台灣站（以下簡稱CT） 即將在21至24日於台東開賽，在今天的記者會上特別邀請到熱愛鐵人運動的全民女神賈永婕出席站台，今年CHALLENGE TAIWAN邁入十周年，「十歲」亦如「拾穗」，以稻穗豐收、饒富燦爛美好的意象印證台東之美，更象徵鐵人訓練與目標達成的圓滿喜悅

由WAYPOINT鐵人三項運動整合公司舉辦之CHALLENGE TAIWAN，目前為國際及台灣最具規模的鐵人三項賽事，不僅提供專業的賽道，還打造了前所未有的鐵人三項嘉年華。

知名藝人賈永婕可以說是演藝圈最熱衷三鐵運動的「三鐵女神」，與CHALLENGE TAIWAN的緣分更是早在2014年，賈永婕在先生的鼓勵下參賽，近幾年更是全家出動一起比賽。賈永婕表示，鐵人三項不只是一個人的運動，而是一群人帶著鐵人精神影響更多人。

今天記者會現場賈永婕與鐵人王者張團畯、羅威士進行鐵人競賽PK，三人同時在滑雪機、飛輪、跑步機上展現英姿，相互較勁。羅威士還出動自己年年參與小鐵人競賽的三位孩子Joma、Mavi、Vig加油助陣，現場嗨到最高點，讓人看見CT十周年的熱血活力。

2022年CHALLENGE TAIWAN的競賽組別有226全程距離、113半程距離、51.5標準賽、25.75青少年組、7至15歲小鐵人、以及3-6歲小小鐵人，分為游泳、自行車及路跑三大項目。

游泳路線位於台東的活水湖，比賽將從水邊平台開始，以逆時鐘方向繞著這座長方型的人工湖游泳。這是一個水質清澈、水溫適中，很適合游泳的開放性水域，觀眾也可以很舒適在岸邊觀賽。高低起伏的自行車賽段一開始從中華大橋騎出市區，會經過巍然的都蘭山及壯觀的太平洋海岸線。路跑段則結合了熱鬧的台東市中心、恬靜宜人的田野及海濱步道，最終在知名的鐵花村迎向終點。

完賽選手除了可以得到極具紀念價值的CT十周年燙金完賽衣之外，還可獲得2022 CHALLENGE TAIWAN十周年首創的運動賽事贈送完賽認證NFT，不惜成本打造獨一無二的選手宇宙NFT，寵愛每一位參賽者，選手可上傳頭像或CT設計的虛擬人物，每一個NFT都含有選手完賽距離與成績。