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澎湖國際鐵人三項4/10登場 近500名選手挑戰極限

中央社 / 澎湖縣8日電
2022 IRONMAN Taiwan澎湖國際鐵人三項賽將於10日在澎湖展開，賽事全程總里數226公里。 中央社
2022 IRONMAN Taiwan澎湖國際鐵人三項賽將於10日在澎湖展開，賽事全程總里數226公里。 中央社

2022 IRONMAN Taiwan澎湖國際鐵人三項賽將於10日在澎湖展開，共計有來自國內外男女選手近500人參賽，將選出45名選手前往夏威夷KONA挑戰鐵人三項最高賽事殿堂。

澎湖縣政府、LAVA台灣鐵人三項公司今天舉行賽前聯合記者會，台灣鐵人三項公司董事長林澤浩表示，因受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，澎湖國際鐵人三項賽已停辦2年。

他指出，鐵人三項10日將重返澎湖賽場，賽事全程總里數226公里，其中游泳3.8公里、自行車180公里、路跑42.5公里，計有來自22個國家、120名國外選手參加。

林澤浩表示，今年參賽選手都已陸續抵達，賽場布置也大致就緒，國內好手謝昇諺、前亞運拳擊國手許仁茂、師大特教系主任姜義村也率聽障奧運國手莊詠智及電視主持人段慧琳將跨海抵澎湖挑戰。

林澤浩說，他也將首度參加鐵人三項，因為IRONMAN澎湖賽場是今年全台鐵人三項中，最具競爭與可看性的一場賽事。

他表示，今年IRONMAN澎湖賽事以「Play Hard，Be Proud」為主題，參賽選手在挑戰鐵人的路上不只能全力發揮外，更可如玩樂般地享受過程中的每一刻，為自己感驕傲。

台灣鐵人三項公司指出，所有參賽選手須配合中央防疫準則規定辦理，選手實聯制，並提供1劑以上COVID-19疫苗注射或快篩陰性證明等；比賽前戴口罩，項目賽後再配發每名選手口罩。

鐵人三項 亞運

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